У двох індійських штатах оголосили епідемію "чорної цвілі"

Захворювання часто вражає тих, хто перехворів на коронавірус.

Влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосили про епідемію мукормікозу - грибкового захворювання, відомого як "чорна цвіль". Вважається, що це захворювання передусім вражає тих, хто перехворів коронавірусною недугою.

Як повідомляє The Hindu, головний міністр охорони здоров'я Раджастану Ахіл Арора заявив, що оголошення мукормікозу епідемією забезпечить його "комплексне і скоординоване" лікування поряд з COVID-19. За даними влади штату, в регіоні налічується близько 100 пацієнтів з мукормікозом, для них виділили спеціальне відділення в державній лікарні Савай Ман Сінгха.

Слідом за Раджастаном епідемію мукормікозу оголосила влада штату Телангана. Як уточнює India Today, всі медустанови повинні повідомляти про факти захворювання в департамент охорони здоров'я.

На початку травня Бі-бі-сі з посиланням на лікарів повідомила, що в Індії почастішали випадки захворювання на мукормікоз. Хвороба вражає пацієнтів, які одужують від ковіду, або вже перехворіли. Медики припустили, що мукормікоз може бути викликаний засобами терапії, які застосовують для лікування COVID-19.

Мукормікоз - рідкісна інфекція, яка вражає носові пазухи, мозок та легені і може становити загрозу для людей з ослабленим імунітетом, наприклад хворих на рак або людей з ВІЛ.

Нагадаємо, що навесні ситуація з коронавірусом в Індії стрімко погіршилася. Добова захворюваність часом стала перевищувати 300-400 тисяч, також різко зросла смертність.