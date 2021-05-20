Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС може початися 21 травня, – Wall Street Journal

Припинення вогню між Ізраїлем та палестинською бойовою групою ХАМАС може набути чинності вже 21 травня. Про це з посиланням на джерела, які брали участь у перемовинах, пише Wall Street Journal.

Співрозмовники повідомили, що Єгипет досяг успіху в перемовинах з керівництвом ХАМАС, а ізраїльські військові визнали, що близькі до досягнення своїх цілей. Адміністрація президента США очікує, що режим припинення вогню запрацює цього тижня.

Над перемовинами з прем'єром-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та лідерами ХАМАС працювали Штати, кілька європейських держав, Єгипет та Катар. Офіційний представник США повідомив, що механізм припинення вогню напрацьовано, але лишається питання з терміном його втілення. Крім того, некерованими є палестинські ісламські джихадисти.

"Є побоювання, що угрупування може спровокувати ситуацію навіть після того, як сторони домовляться про припинення вогню", - пише видання.

За час цього спалаху конфлікту Джо Байден чотири раз говорив телефоном з Нетаньягу. Американський президент відзначав право Ізраїлю на самооборону, але закликав до шляху мирного врегулювання.

Посол Ізраїлю в США та ООН Гілад Ердан заявив, що ХАМАС "тепер прагне припинення вогню, щоб захистити свою терористичну інфраструктуру". Він додав, що Ізраїль шукає "ліки, а не лейкопластир" для захисту своїх громадян.

За словами анонімного представника єгипетської розвідки, політичному лідеру ХАМАС запропонували кілька варіантів мирного врегулювання. Перший - припинення вогню з обох боків без будь-яких умов. Другий - згода ХАМАС і Ізраїлю на тимчасову зупинку бойових дій для перемовин щодо довготривалого припинення вогню.

Воддночас ХАМАС нібито висуває Ізраїлю вимоги призупинити військову кампанію в Газі та надати мусульманам свободу віросповідання в комплексі Аль-Акса в Єрусалимі. Також група просить звільнити всі заарештованих палестинців і арабів під час заворушень в Єрусалимі.

Ізраїльска поліція повідомила, що вже зняла тимчасову заборону на молитви мусульман в комплексі Аль-Акса. Також заявляється, що деяких затриманих за заворушення палестинців вже відпустили, але це непов'язано з вимогами ХАМАС.

Ізраїль заявляє, що цей спалах конфлікту був спричинений ХАМАС випуском ракет по Єрусалиму 10 травня. Атаки відбулися на тлі слухань в суді щодо виселення палестинців з деяких будинків у Єрусалимі, а також святкування дня Єрусалиму. З того дня ХАМАС застосував близько 4000 ракет та ударів, внаслідок чого загинули 12 людей. У секторі Гази загинули 219 людей, зокрема 63 дитини. Ізраїльська армія під час обстрілів цілила в будинки, будівлі та інфраструктуру бойовиків ХАМАС.