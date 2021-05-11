Атака по Израилю. Причины и противодействие

Террористическая группировка «ХАМАС» продолжает вести прицельные ракетные удары по территории Израиля. Взрывы гремят в десятках населённых пунктах, находящихся не только близ сектора Газа. Буквально в эти минуты идёт обстрел Тель-Авива. Только за вечер 10 мая боевики осуществили 150 ракетных ударов. Их количество уже перевалило за две сотни. Израильская армия проводит спецоперацию по ликвидации террористов в секторе Газа, уничтожая также склады с оружием. Что происходит в эти минуты в Израиле – в материале LB.ua.

Фото: EPA/UPG

Когда-то власти Израиля пытались договориться с палестинскими радикальными лидерами. 16 лет назад израильское правительство вывело из сектора Газа войска и также ликвидировало еврейские поселения. Однако это не остановило нападения со стороны боевиков, скорее наоборот – ситуация лишь ухудшилась. К власти на территории сектора Газа пришла террористическая группировка «ХАМАС», которая с ещё большим рвением стала нападать на израильские города и кибуцы.

Шло время, и боевики получали всё большую и большую поддержку со стороны Ирана и даже России. Если вы посмотрите на те ракеты, которые были выпущены в сторону Израиля за минувшие два дня, то среди прочего найдёте и снаряды от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». К слову, главари «ХАМАС» – не скажем, что часто, но всё же гостят в Москве, встречаясь там с высокопоставленными чиновниками РФ.

Помнится, бывший министр иностранных дел, экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман убеждал журналистов в Киеве, что «ХАМАС» от России никакого вооружения не получает. Странно, но как объяснить тот факт, что боевики стреляют российскими ракетами по мирным израильтянам?

Фото: EPA/UPG

При поддержке ряда стран террористы получали всё более совершенное вооружение, способное проходить сквозь израильскую противовоздушную защиту – «Железный купол». И, невзирая на то, что ПВО Израиля зачастую успешно перехватывает ракеты противника, не давая тем достичь цели, на сей раз всё закончилось не так уж и благополучно. Буквально сегодня в городе Ашкелон, который находится в зоне досягаемости боевых установок «ХАМАС» (около 20 километров от сектора Газа), погибли две израильтянке преклонного возраста.

В данную минуту сирены звучат в десятках городов Израиля. В региональном совете Хоф Ашкелон 11 мая отменены занятия в учебных заведениях. Во всех приграничных населенных пунктах запретили проводить культурные и массовые мероприятия. Родителей попросили забрать детей из учебных заведений и кружков. Люди прячутся в бункеры. Однако убежища не спасают от прицельных ударов боевиков, которые решили без разбору бить по гражданским. Во-первых, далеко не во всех домах есть убежища, а, во-вторых, до общественных укрытий далеко не каждый может добежать.

Фото: EPA/UPG

Удары наносятся не только по гражданским, но и по стратегическим государственным объектам. Так, одна из ракет, выпущенных палестинскими радикалами с территории сектора Газа, поразила объект израильской государственной национальной энергетической корпорации Petroleum & Energy Infrastructures близ Ашкелона.

Страдает не только населённые пункты, размещённые по всему Югу страны (даже не близ сектора Газа). «ХАМАС» первым нанёс огневой удар по Иерусалиму – священной столице Израиля. В сторону города боевики отправили семь ракет. Одна из них точно могла нанести значительный вред не только городу, но и местному населению. Системе «Железный купол» удалось перехватить боевой снаряд. Сейчас гремит сирена в Тель-Авиве, где наносятся ракетные удары со стороны террористов.

Фото: EPA/UPG

В настоящий момент военно-политическое руководство Израиля приняло решение о начале специальной операции на территории сектора Газа с тем, чтобы ликвидировать террористов и уничтожить склады с боеприпасами и оружием. Ныне ЦАХАЛ проводит наземную, воздушную и надводную атаки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля увеличит силу и частоту ударов по противнику.

В связи с ракетными обстрелами министр обороны Бени Ганц объявил особое положение в радиусе 80 км от сектора Газа. Особое положение будет действовать 48 часов.

Здесь стоит отметить, что население сектора Газа (на арабском языке) было предупреждено о готовящейся атаки израильтян. Их попросили отойти на безопасное расстояние от складов с оружием и от тех объектов, где размещены представители террористической группировки.

Можно сказать однозначно: это – самое ожесточённые столкновения за последние годы.

Фото: EPA/UPG

Палестинские лидеры, которые находятся в тесной связке с боевиками «ХАМАС», говорят о том, что всё это – реакция на действия израильских властей, силовиков. По их словам, нынешние обстрелы – это реакция на попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме. Верховный суд Израиля должен был рассмотреть апелляционную жалобу, однако из-за беспорядков разбирательство было приостановлено. В то же время семьи не были выселены. И это значит, что власти страны пошли на уступки боевикам, которые ещё неделю назад выказали ультиматум, который звучал так: в случае ненадлежащего обращения с палестинскими семьями, боевики нанесут ракетный удар.

Еще одной причиной для атаки, как говорят противники Израиля, было решение властей Иерусалима не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима. Он отмечается с тех пор, как израильская армия получила контроль над городом после Шестидневной войны 1967 года.

Действительно, это празднество совпало с месяцем особого для мусульман поста – Рамаданом. Обычно в День Иерусалима жители города с флагами проходят шествием по многим улицам священной столицы. Их путь лежит и через арабский квартал (Старый город). На сей раз израильские власти пошли на уступки и изменили маршрут шествия. Они даже попросили евреев не посещать в эти дни Храмовую гору – святое место, на котором ныне расположена мечеть Аль-Акса.

Фото: EPA/UPG Мечеть Аль-Акса

Да, не все еврейские жители (там тоже есть радикальные элементы) послушались приказания и прошли с флагами по территории Старого города. Однако речь же на самом деле шла не об этом. Израильская полиция, которая стала на Храмовой горе для того, чтобы обезопасить и арабов, и евреев от возможных столкновений, начала проверять первых на предмет ношения запрещённых предметов, оружия. Часть, относящаяся к радикальным арабам, отреагировала провокациями. Всё закончилось стычками: арабы пытались прорвать полицейские блокпосты, кидая в правоохранителей камни. Именно эти стычки как повод использовали террористы «ХАМАС» для нанесения последующих ударов по Израилю.

Однако причина – не в марше в День Иерусалима, не в разбирательствах в Верховном суде Израиля относительно палестинских семей. Причина в том, что «ХАМАС», который является всего-навсего инструментом в руках отдельных стран, пытается выполнить заказ и уничтожить Израиль и его жителей – как можно большее их количество. И нынешняя ситуация исключительно об этом.

Фото: EPA/UPG

Украина, как и США, ряд европейских стран, да и многие арабские государства (которые не стали на позиции палестинцев и их боевиков), заняв произраильскую сторону, выбрали взвешенную позицию. Ведь ничего нет дороже человеческой жизни. Украинцы, которые ныне ведут бой за свою страну, защищая ее от агрессора, это прекрасно понимают.