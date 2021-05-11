Атака по Израилю. Причины и противодействие

Когда-то власти Израиля пытались договориться с палестинскими радикальными лидерами. 16 лет назад израильское правительство вывело из сектора Газа войска и также ликвидировало еврейские поселения. Однако это не остановило нападения со стороны боевиков, скорее наоборот – ситуация лишь ухудшилась. К власти на территории сектора Газа пришла террористическая группировка «ХАМАС», которая с ещё большим рвением стала нападать на израильские города и кибуцы.
Шло время, и боевики получали всё большую и большую поддержку со стороны Ирана и даже России. Если вы посмотрите на те ракеты, которые были выпущены в сторону Израиля за минувшие два дня, то среди прочего найдёте и снаряды от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». К слову, главари «ХАМАС» – не скажем, что часто, но всё же гостят в Москве, встречаясь там с высокопоставленными чиновниками РФ.
Помнится, бывший министр иностранных дел, экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман убеждал журналистов в Киеве, что «ХАМАС» от России никакого вооружения не получает. Странно, но как объяснить тот факт, что боевики стреляют российскими ракетами по мирным израильтянам?
При поддержке ряда стран террористы получали всё более совершенное вооружение, способное проходить сквозь израильскую противовоздушную защиту – «Железный купол». И, невзирая на то, что ПВО Израиля зачастую успешно перехватывает ракеты противника, не давая тем достичь цели, на сей раз всё закончилось не так уж и благополучно. Буквально сегодня в городе Ашкелон, который находится в зоне досягаемости боевых установок «ХАМАС» (около 20 километров от сектора Газа), погибли две израильтянке преклонного возраста.
В данную минуту сирены звучат в десятках городов Израиля. В региональном совете Хоф Ашкелон 11 мая отменены занятия в учебных заведениях. Во всех приграничных населенных пунктах запретили проводить культурные и массовые мероприятия. Родителей попросили забрать детей из учебных заведений и кружков. Люди прячутся в бункеры. Однако убежища не спасают от прицельных ударов боевиков, которые решили без разбору бить по гражданским. Во-первых, далеко не во всех домах есть убежища, а, во-вторых, до общественных укрытий далеко не каждый может добежать.
Удары наносятся не только по гражданским, но и по стратегическим государственным объектам. Так, одна из ракет, выпущенных палестинскими радикалами с территории сектора Газа, поразила объект израильской государственной национальной энергетической корпорации Petroleum & Energy Infrastructures близ Ашкелона.
Страдает не только населённые пункты, размещённые по всему Югу страны (даже не близ сектора Газа). «ХАМАС» первым нанёс огневой удар по Иерусалиму – священной столице Израиля. В сторону города боевики отправили семь ракет. Одна из них точно могла нанести значительный вред не только городу, но и местному населению. Системе «Железный купол» удалось перехватить боевой снаряд. Сейчас гремит сирена в Тель-Авиве, где наносятся ракетные удары со стороны террористов.
В настоящий момент военно-политическое руководство Израиля приняло решение о начале специальной операции на территории сектора Газа с тем, чтобы ликвидировать террористов и уничтожить склады с боеприпасами и оружием. Ныне ЦАХАЛ проводит наземную, воздушную и надводную атаки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля увеличит силу и частоту ударов по противнику.
В связи с ракетными обстрелами министр обороны Бени Ганц объявил особое положение в радиусе 80 км от сектора Газа. Особое положение будет действовать 48 часов.
Здесь стоит отметить, что население сектора Газа (на арабском языке) было предупреждено о готовящейся атаки израильтян. Их попросили отойти на безопасное расстояние от складов с оружием и от тех объектов, где размещены представители террористической группировки.
Можно сказать однозначно: это – самое ожесточённые столкновения за последние годы.
Палестинские лидеры, которые находятся в тесной связке с боевиками «ХАМАС», говорят о том, что всё это – реакция на действия израильских властей, силовиков. По их словам, нынешние обстрелы – это реакция на попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме. Верховный суд Израиля должен был рассмотреть апелляционную жалобу, однако из-за беспорядков разбирательство было приостановлено. В то же время семьи не были выселены. И это значит, что власти страны пошли на уступки боевикам, которые ещё неделю назад выказали ультиматум, который звучал так: в случае ненадлежащего обращения с палестинскими семьями, боевики нанесут ракетный удар.
Еще одной причиной для атаки, как говорят противники Израиля, было решение властей Иерусалима не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима. Он отмечается с тех пор, как израильская армия получила контроль над городом после Шестидневной войны 1967 года.
Действительно, это празднество совпало с месяцем особого для мусульман поста – Рамаданом. Обычно в День Иерусалима жители города с флагами проходят шествием по многим улицам священной столицы. Их путь лежит и через арабский квартал (Старый город). На сей раз израильские власти пошли на уступки и изменили маршрут шествия. Они даже попросили евреев не посещать в эти дни Храмовую гору – святое место, на котором ныне расположена мечеть Аль-Акса.
Да, не все еврейские жители (там тоже есть радикальные элементы) послушались приказания и прошли с флагами по территории Старого города. Однако речь же на самом деле шла не об этом. Израильская полиция, которая стала на Храмовой горе для того, чтобы обезопасить и арабов, и евреев от возможных столкновений, начала проверять первых на предмет ношения запрещённых предметов, оружия. Часть, относящаяся к радикальным арабам, отреагировала провокациями. Всё закончилось стычками: арабы пытались прорвать полицейские блокпосты, кидая в правоохранителей камни. Именно эти стычки как повод использовали террористы «ХАМАС» для нанесения последующих ударов по Израилю.
Однако причина – не в марше в День Иерусалима, не в разбирательствах в Верховном суде Израиля относительно палестинских семей. Причина в том, что «ХАМАС», который является всего-навсего инструментом в руках отдельных стран, пытается выполнить заказ и уничтожить Израиль и его жителей – как можно большее их количество. И нынешняя ситуация исключительно об этом.
Украина, как и США, ряд европейских стран, да и многие арабские государства (которые не стали на позиции палестинцев и их боевиков), заняв произраильскую сторону, выбрали взвешенную позицию. Ведь ничего нет дороже человеческой жизни. Украинцы, которые ныне ведут бой за свою страну, защищая ее от агрессора, это прекрасно понимают.