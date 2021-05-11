Ізраїль під нападом ракет і брехні

Це реальність, в якій живуть сьогодні мирні жителі міст і сіл на півдні Ізраїлю. Ракети, запущені терористами ХАМАС та Ісламського джихаду з сектора Газа із швидкістю три ракети щохвилини, мов дощ падають на ізраїльське цивільне населення, яке проживає на цій території. Проте атакований не лише південь Ізраїлю: вчора ракети з сектора Газа вразили будинки в Єрусалимі.

Ви коли-небудь могли уявити, що означає мати лише від 15 до 30 секунд, щоб врятувати своє життя?

Фото: EPA/UPG

Цей невибірковий напад на цивільне населення є ще одним військовим злочином, скоєним терористичною організацією «ХАМАС», яка навіть не вагаючись напала на священне місто Єрусалим.

Нині у світі триває кампанія з дезінформації та фейкових новин, яка направлена на те, щоб покласти усю провину на Ізраїль. Але не дозволяйте їм себе обдурити: ви в Україні добре знаєте, як вражають, мов зброя, фейкові новини та дезінформація.

Отже, ось кілька моментів, які варто пам’ятати:

До нападу «ХАМАС» Ізраїль прагнув досягти спокою в Єрусалимі. Ми вживали усіх заходів для запобігання конфлікту чи насильству та для забезпечення свободи віросповідання. Ці заходи включали перенесення слухання Верховного суду щодо ситуації у палестинському кварталі Шейх Джарра, заборону євреям відвідувати Храмову гору, зміну маршруту Маршу прапорів, а потім скасування заходу. Більше того, Ізраїль діяв розмірено у відповідь на ракети та повітряні кулі із запальними пристроями, запущеними з сектора Газа, щоб запобігти ескалації в цей чутливий період.

Не вірте фейкам: повна відповідальність за ситуацію покладається на терористичні організації та на нестримне підбурювання Палестинської адміністрації.

Ми вдячні за конструктивну позицію України щодо розуміння реальності ситуації, засудження ракетних обстрілів із сектора Газа на ізраїльські цивільні центри та визнання нашого права на самооборону.

Завдяки цьому Україна приєдналася до таких країн, як США, Німеччина та Австрія.