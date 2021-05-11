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МЗС України засудило спалах насильства в Єрусалимі та Смузі Гази

"Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися".

МЗС України засудило спалах насильства в Єрусалимі та Смузі Гази

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву щодо подій в Ізраїлі та Смузі Гази.

Про це повідомила пресслужба МЗС, а також посольства Ізраїлю.

"Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися", – йдеться у заяві.

МЗС зазначило, що визнає право Ізраїлю на самооборону, але водночас закликало сторони конфлікту утриматися від подальшого насильства.

 

У посольстві також наголосили, що громадянам України слід бути обережними і дотримуватися інструкцій місцевої влади.

"У зв’язку із ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю, а також можливими обстрілами центральної частини Ізраїлю, у т.ч. міста Єрусалим, громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. 

У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від Сектору Гази, під час включення сигналу повітряної тривоги громадянам рекомендується скористатися бомбосховищами.

У разі потрапляння у надзвичайні обставини - звертатися до посольства України.

Нагадаємо, палестинські війська випустили з Гази десятки ракет по Ізраїлю протягом 10 травня, коли святкувався День Єрусалима. До ранку вівторка кількість обстрілів перевищила 200.

Ізраїль відповів ракетними обстрілами. У Газі загинули 24 людини, зокрема і дев'ятеро дітей. Іще понад 700 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльськими силами безпеки, з них близько 500 госпіталізовано. Ізраїльські військові повідомили, що в результаті ракетного обстрілу постраждали шестеро мирних мешканців. 

Ця ескалація зумовлена спірністю території Єрусалима, який і Ізраїль, і Палестина вважають своїм. 

Новий спалах заворушень на тлі спірності приналежності Єрусалима почався напередодні святкування Ізраїлем дня міста. Зокрема, мітингарі протестували через проведення параду ізраїльськими націоналістами. 

Учора закрили для відвідувачів-іудеїв Храмову гору – священне місце для послідовників ісламу та юдаїзму.

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