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​Трьох інспекторів міграційної служби Португалії засудили до позбавлення волі за вбивство українця в аеропорту Лісабона

Двоє з чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім.

​Трьох інспекторів міграційної служби Португалії засудили до позбавлення волі за вбивство українця в аеропорту Лісабона
Фото: Макс Левин

Суд у Португалії засудив трьох інспекторів міграційної служби країни до ув'язнення строком від семи до дев'яти років за вбивство українського мігранта після затримання в аеропорту Лісабона.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформаційне агентство AP.

Трьох інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.

"Смерть Ігоря Гоменюка стала прямим наслідком поведінки підсудних, які були зобов'язані діяти інакше", - наголосив суддя.

Суд  визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках, зламавши таким чином його ребра. Це своєю чергою спричинило його смерть від удушення.

Цей інцидент викликав скандал у Португалії, внаслідок чого у відставку пішов глава міграційної служби країни. Це також призвело до реорганізації відомства.

Нагадаємо, загиблий українець намагався потрапити в країну без чинної візи у березні 2020 року. Чоловіка затримали після того, як він відмовився сісти на літак для повернення в Україну.

Минулого року Португальський уряд був змушений заплатити родині українця понад 700 тисяч євро компенсації. У загиблого в Україні залишилася дружина та двоє дітей.

Представник португальської Amnesty International Педро Нето зазначив, що випадок з громадянином України - не поодинокий, і раніше також траплялися ситуації неналежного поводження з іноземцями, які прибувають до Португалії.

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