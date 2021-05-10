У Грузії суд звільнив із ув'язнення лідера партії Саакашвілі Ніку Мелія

Кілька днів тому представництво ЄС внесло за нього заставу.

Тбіліський міський суд звільнив лідера створеної Міхеїлом Саакашвілі партії "Єдиний національний рух" Ніку Мелія із ув'язнення після того, як представництво ЄС внесло за нього заставу в розмірі 40 00 ларі (близько 324 000 гривень), пише "Кавказ online".

Сторона обвинувачення клопотала про заміну арешту на заставу, а адвокати – про те, щоб опозиціонера відпустили без запобіжного заходу.

Політика помістили під варту ще в лютому, а у квітні продовжили терміни ув'язнення. Він звинувачується у справі про події 20 червня 2019 – йому інкримінують керування груповим насильством.

Влітку 2020 року йому обрали запобіжний захід у вигляді застави 30 тисяч ларі. Тоді Мелія виплатив заставу, але у листопаді 2020 року під час акції протесту демонстративно викинув електронний браслет, назвавши його символом несправедливості.

Затримання поглибило політичну кризу в Грузії, яку тепер намагаються вирішити за посередництва Євросоюзу. Політична криза в Грузії почалася восени 2020 року через невизнання опозицією результатів парламентських виборів. Ситуація загострилася в кінці лютого через затримання голови найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Нікі Мелія. Для затримання політика силовики штурмували офіс партії Саакашвілі.