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У Грузії суд звільнив із ув'язнення лідера партії Саакашвілі Ніку Мелія

Кілька днів тому представництво ЄС внесло за нього заставу. 

У Грузії суд звільнив із ув'язнення лідера партії Саакашвілі Ніку Мелія
Фото: Кавказ Online

Тбіліський міський суд звільнив лідера створеної Міхеїлом Саакашвілі партії "Єдиний національний рух" Ніку Мелія із ув'язнення після того, як представництво ЄС внесло за нього заставу в розмірі 40 00 ларі (близько 324 000 гривень), пише "Кавказ online".

Сторона обвинувачення клопотала про заміну арешту на заставу, а адвокати – про те, щоб опозиціонера відпустили без запобіжного заходу.

Політика помістили під варту ще в лютому, а у квітні продовжили терміни ув'язнення. Він звинувачується у справі про події 20 червня 2019 – йому інкримінують керування груповим насильством. 

Влітку 2020 року йому обрали запобіжний захід у вигляді застави 30 тисяч ларі. Тоді Мелія виплатив заставу, але у листопаді 2020 року під час акції протесту демонстративно викинув електронний браслет, назвавши його символом несправедливості.

Затримання поглибило політичну кризу в Грузії, яку тепер намагаються вирішити за посередництва Євросоюзу. Політична криза в Грузії почалася восени 2020 року через невизнання опозицією результатів парламентських виборів. Ситуація загострилася в кінці лютого через затримання голови найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Нікі Мелія. Для затримання політика силовики штурмували офіс партії Саакашвілі. 

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