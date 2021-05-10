Україну обговорюватимуть на самітах "Бухарестської дев'ятки" та НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що "ні Європа, ні світ не повинні відводити очі від цієї частини світу".

Україна стане темою для обговорення на сьогоднішньому саміті "Бухарестської дев'ятки", в якому візьме участь і президент США Джо Байден. Крім того, ситуацію в державі збираються обговорити і на саміті НАТО в червні, підтвердив президент Польщі Анджей Дуда, пише "Укрінформ".

"Ні Європа, ні світ не повинні відводити очі від цієї частини світу. З одного боку, ми всі повинні підтримувати Україну, а з нішої – стояти на варті нашої безпеки, адже як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО", – заявив Дуда.

Він нагадав нещодавню передислокацію російських військ у Криму та біля кордонів України. За його словами, зараз російський контингент повертається на свої постійні позиції.

Дуда зауважив, що НАТО має звернути увагу на провокативні дії РФ.

Щодо "Бухарестської дев'ятки" Дуда зазначив важливість участі в ній Байдена і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Я не сумніваюся, що питання України, зокрема і шлях України в НАТО, а також загалом питання східного флангу, будуть мати важливе значення на наступному саміті в Брюсселі", – зазначив Дуда.

Нагадаємо, до складу "Бухарестської дев'ятки" входять Польща, Угорщина, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Болгарія і Чехія.