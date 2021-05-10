У Росії знайшли живим зниклого очільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння

Він блукав по лісу з 7 травня.

У Росії знайшли живим Олександра Мураховського – зниклого міністра охорони здоров'я Омського регіону, очільника лікарні, де перебував після отруєння "Новачком" російський опозиціонер Олексій Навальний.

Він вийшов з лісу, де був на полюванні. Від медичної допомоги чоловік відмовився, пише РБК з посисланням на пресслужбу регіонального уряду.

Медика виявили біля села Басали. Яким чином він заблукав у лісі – поки не повідомляється.

Нагадаємо, Мураховський зник 7 травня. Він виїхав з мисливської бази на квадроциклі на полювання і не повернувся. На його пошуки вирушили правоохоронці та волонтери. До рятувальної операції залучили також вертольоти. За інформацією місцевих видань, квадроцикл Мураховського знайшли в болоті.

Нагадаємо, наприкінці березня в Омську помер завідувач відділенням травматології та ортопедії лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев. Причиною смерті 63-річного лікаря назвали інсульт.

На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря клініки Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті - серцевий напад.

Перед цим ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні.

Під час перебування Навального в омській лікарні член "Єдиної Росії" Олександр Мураховський, який на той момент був головним лікарем закладу, відповідав за зв’язки з пресою. Саме він заявив працівникам ЗМІ, що причина важкого стану Навального - "порушення обміну речовин". Крім того, Мураховський протягом двох діб не дозволяв перевезти опозиціонера на лікування до Берліну.