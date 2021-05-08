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Чеський прем'єр попросив країни ЄС вислати хоч по одному російському дипломату

Бабіш розраховує на жест солідарності зі сторони Європи.

Чеський прем'єр попросив країни ЄС вислати хоч по одному російському дипломату
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш під час неформальної зустрічі з лідерами країн Євросоюзу в Португалії у п'ятницю, 7 травня, попросив їх розглянути можливість видворення хоча б по одному російському дипломату.

Про це повідомляє Чеське інформаційне агентство (ČTK).

На думку Бабіша, такий спільний жест необхідний для демонстрації солідарності з Чехією у зв'язку з ймовірною причетністю Росії до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року.

"Ми маємо пам'ятати, що коли одна держава-член зазнає нападу, це фактично означає напад на всіх. Я попросив, щоб вони розглянули питання про висилку хоча б одного дипломата", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Бабіша, це питання у п'ятницю стало предметом досить тривалих дебатів, в ході яких виступили, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Оскільки зустріч була неформальною, ніяких декларацій з цього приводу прийнято не було.

Бабіш розраховує, що до наступного саміту Євросоюзу, який відбудеться в травні, європейські країни визначаться зі своєю позицією з цього приводу.

Нагадаємо, що у квітні Чехія заявила про обґрунтовані підозри, що до вибуху у Врбетіцях причетна російська розвідка, і оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу. Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Слідом за Чехією про висилку кількох російських дипломатів оголосили Латвія, Литва, Естонія та Словаччина. Росія відповіла тим же.

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