Чеський прем'єр попросив країни ЄС вислати хоч по одному російському дипломату

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш під час неформальної зустрічі з лідерами країн Євросоюзу в Португалії у п'ятницю, 7 травня, попросив їх розглянути можливість видворення хоча б по одному російському дипломату.

Про це повідомляє Чеське інформаційне агентство (ČTK).

На думку Бабіша, такий спільний жест необхідний для демонстрації солідарності з Чехією у зв'язку з ймовірною причетністю Росії до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року.

"Ми маємо пам'ятати, що коли одна держава-член зазнає нападу, це фактично означає напад на всіх. Я попросив, щоб вони розглянули питання про висилку хоча б одного дипломата", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Бабіша, це питання у п'ятницю стало предметом досить тривалих дебатів, в ході яких виступили, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Оскільки зустріч була неформальною, ніяких декларацій з цього приводу прийнято не було.

Бабіш розраховує, що до наступного саміту Євросоюзу, який відбудеться в травні, європейські країни визначаться зі своєю позицією з цього приводу.

Нагадаємо, що у квітні Чехія заявила про обґрунтовані підозри, що до вибуху у Врбетіцях причетна російська розвідка, і оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу. Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Слідом за Чехією про висилку кількох російських дипломатів оголосили Латвія, Литва, Естонія та Словаччина. Росія відповіла тим же.