Лідери країн Євросоюзу на соціальному саміті в Порту підтвердили три основні цілі блоку на період до 2030 року, визначені Єврокомісією.

Про це пише Interfax.ua.

Перша мета - забезпечення до 2030 роботою майже 80% мешканців блоку віком від 20 до 64 років.

По-друге, не менше 60% усіх дорослих повинні щорічно брати участь у заходах безперервного навчання.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Третя мета присвячена боротьбі з бідністю: кількість людей, що перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції, має бути скорочена, як мінімум, на 15 млн, серед них – не менше 5 млн дітей.

Таке зобов'язання було взято в Порту головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, головою Європейського парламенту Давидом Сассолі, головою Ради ЄС, прем'єр-міністром Португалії Антоніу Кошту, європейськими соціальними партнерами і організаціями громадянського суспільства.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

На спільній пресконференції за підсумками цього форуму в п'ятницю ввечері фон дер Ляєн, Сассолі і Кошту пообіцяли зробити все можливе, щоб побудувати "більш інклюзивну і соціальну Європу".

Як заявила глава Єврокомісії, "соціальні цілі Європи повинні йти пліч-о-пліч з її екологічними і цифровими цілями".

"Ми хочемо наблизитися до повної зайнятості, щоб більше європейців мали доступ до потрібних їм компетенцій, і забезпечити рівні можливості для всіх європейців у більш цифровій та стійкій економіці", – сказала фон дер Ляєн.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG