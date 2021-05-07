Байден підтвердив готовність зустрітися з Путіним

Президент США Джо Байден сподівається найближчим часом зустрітися з Володимиром Путіним.

Про це Байден заявив на брифінгу, який транслювала мережа C-SPAN, передає "Радіо Свобода".

За його словами, час і місце переговорів обговорюються.

Байден зазначив, що на його готовність провести зустріч з Путіним не вплине нарощування російських військ біля кордонів з Україною.

"Це не впливає на моє бажання зустрітися тет-а-тет. До того ж зверніть увагу: раніше у нього (у Путіна – ред.) було більше військ. Зараз він відводить їх (від кордонів України – ред.)", - сказав Байден.

Керівники України, США, ЄС та інших країн вважають, що угруповання сформоване для потенційного масштабного вторгнення на українську територію. Нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ. Це відбулося невдовзі після того, як Байден зателефонував Путіну, запропонувавши йому провести зустріч і водночас попередивши про санкції.

Нагадаємо, 22 квітня Міноборони РФ провело в окупованому Криму "міжвидові навчання", на які прибув Шойгу. Він заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації. 23 квітня Міноборони РФ заявило, що почало перекидати війська в пункти постійної дислокації.

Президент України Зеленський визнав відведення російських військ "маленькою перемогою".

25 квітня помічник Путіна натякнув, що зустріч президентів РФ та США може відбутися у червні.