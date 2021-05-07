Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 7 травня провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Розмова відбулася з ініціативи ізраїльської сторони, повідомляється на сайті Кремля.
"Порушено низку тем міжнародного порядку денного з акцентом на проблематику сирійського врегулювання. Беньямін Нетаньяху поінформував про контакти ізраїльської сторони з представниками Києва", - повідомляють у Кремлі.
Також зазначається, що співрозмовники розглянули питання двостороннього співробітництва, а також обмінялися привітаннями у світлі "76-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні".
Ізраїльська сторона наразі не розкрила деталей переговорів.
Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що Україна запропонувала Нетаньяху стати посередником у переговорах з Росією.
Згодом ЗМІ повідомили, що місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати Єрусалим.