Венеціанська комісія підтримала законопроєкт Зеленського про відповідальність чиновників за брехню в деклараціях

Посилення покарання за неправдиве декларування є умовою для продовження співпраці України з МВФ.

Венеціанська комісія пропонує зобов’язати українських чиновників повторно подати декларації за 2020 рік, щоб уможливити покарання за недостовірні дані у них.

У Центрі протидії корупції повідомляють, що 6 травня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо президентського законопроєкту №4651 про посилення відповідальності за недекларування, який був ухвалений депутатами у першому читанні 15 квітня.

Комісія назвала “прикрим” застосування нових посилених санкцій лише до наступного періоду подання декларацій. Водночас, експерти запропонували спосіб, у який справедливе та пропорційне покарання за недекларування може бути застосоване до раніше поданих декларацій за 2020 рік: “… принцип заборони зворотної дії закону в часі не перешкоджає законодавцю вимагати подання додаткової декларації за новими правилами пізніше цього року (або підтвердження дійсності вже поданої декларації). Нові положення Кримінального кодексу зможуть бути застосовані до цих “додаткових” декларацій”.

Також комісія підтримала всі зміни, які початково були запропоновані у поданому президентом законопроєкті, включно з відновленням ув’язнення як покарання за умисне неподання декларацій або неправдиві відомості від 4,5 млн грн.

"Венеційська комісія не вбачає у посиленні санкцій та поверненні санкції ув’язнення будь-яких суперечностей сумнозвісному Рішенню КСУ. Схвалення отримали й наслідки від посилення покарання – збільшення строків давності за цими правопорушення до 3 років", - сказано в повідомленні.

Крім того, експерти підтримали включення недекларування до переліку корупційних правопорушень, що не дозволить звільняти посадовців від відповідальності, покарання або застосовувати м’якіші санкції, ніж передбачені.

Нагадаємо, у жовтні Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Зокрема, суд скасував ст. 366-1 КК України, яка передбачала позбавлення волі терміном до двох років за брехню в деклараціях.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати уРаді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

4 грудня парламент ухвалив "компромісний законопроєкт" про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і неподання декларації. Законопроєкт встановив відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення.

У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів. "Тобто, максимальне покарання — перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію - їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього", - пояснили в НАЗК.

Наразі законопроєкт готується до розгляду у другому читанні: спочатку його має розглянути Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності і після цього - нардепи на пленарному засіданні Ради.

Посилення покарання за неправдиве декларування є умовою для продовження співпраці України з Міжнародним Валютним Фондом.