Рада ухвалила за основу проєкт Зеленського про позбавлення волі за брехню в деклараціях

Брехня в деклараціях може бути покарана позбавленням волі до двох років.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 15 квітня ухвалила за основу ініційований президентом законопроєкт про повернення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

За проголосували 283 нардепи.

Профільний комітет рекомендував ухвалити закон за основу.

Нардеп фракції «Слуги народу» та Голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов наголосив, що цими змінами у законодавство «додається позбавлення волі на строк до двох років та збільшення штрафів за недостовірну інформацію в деклараціях».

Нардеп Сергій Іонушас зі «Слуги народу» додав, що у разі прийняття закону в цілому, він запрацює лише наступного року.

В опозиції законопроєкт президента розкритикували. Так, нардеп «Батьківщини» Сергій Власенко вважає, що «той хто, порадив президенту внести цей законопроєкт, невіглас… Бо КСУ вдруге його визнає неконституційним», — прогнозує він.

Документ змінює зразу кілька положень статті 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). По-перше, у чинній редакції карають за недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів, а нова редакція вдвічі зменшує поріг настання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування - до 4,54 млн грн. По-друге, збільшується сума штрафу: зараз це від 2500 до 3000 нмг (42 500 - 51 000 грн), а у новій редакції – від 3000 до 4000, тобто від 51 000 грн до 68 000 гривень. До штрафу або громадських робіт строком від 150 до 240 годин з позбавленням права на певні посади нова редакція додає обмеження волі на строк до двох років. Таким чином нечесний декларант може отримати або штраф, або громадські роботи, або обмеження волі.

А от якщо декларант збрехав на суму більшу, ніж 2000 прожиткових мінімумів (у чинній редакції - більше 4000), то він може отримати штраф від 4000 нмг (у чинній редакції - від 3000), або громадські роботи від 150 до 240 год., або обмеження волі до двох років, або позбавлення волі на той самий термін.

У статтю 366-3(умисне неподання декларації) до штрафу від 2500 до 3000 нмг (42 500 - 51 000 грн), громадських робіт від 150 до 240 годин додається позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у жовтні Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Зокрема, суд скасував ст. 366-1 КК України, яка передбачала позбавлення волі терміном до двох років за брехню в деклараціях.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати уРаді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

4 грудня парламент ухвалив "компромісний законопроєкт" про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і неподання декларації. Законопроєкт встановив відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення.

У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів. "Тобто, максимальне покарання — перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію — їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього", - пояснили в НАЗК.