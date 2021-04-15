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Зеленський і президент Фінляндії обговорили ситуацію на кордоні між Україною і РФ

Два дні тому Нііністьо мав розмову з Путіним.

Зеленський і президент Фінляндії обговорили ситуацію на кордоні між Україною і РФ
Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський в четвер, 15 квітня, провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про це повідомляється на сайтах Офісу президента України та канцелярії фінського президента.

Зеленський розказав Нііністьо про загострення ситуації на сході України та концентрацію російських військ на кордоні. Після цього вони обмінялися думками про подальші заходів з метою стримування російської агресії.

Нііністьо запевнив Зеленського, що Фінляндія підтримує суверенітет і територіальну недоторканність України. 

Вони також говорили про співпрацю у протидії гібридним загрозам, створення Кримської платформи та взаємодію України з Євросоюзом.

Нагадаємо, що 13 квітня Нііністьо мав розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він висловив Путіну серйозну стурбованість загостренням ситуації, пов'язаним з пересуванням російських військ, закликав його до переговорів і зниження напруги.

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