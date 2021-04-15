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Соратницю Навального засудили до року виправних робіт умовно

Їй закидали проникнення в квартиру феесбешника з "групи вбивць Навального".

Соратницю Навального засудили до року виправних робіт умовно
Фото: EPA/UPG

Юристку російського "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь визнали винною в незаконному проникненні в квартиру співробітника ФСБ та засудили до року виправних робіт умовно.

Про це повідомляє BBC.

Випробувальний термін для Соболь становить один рік. Якщо вона протягом цього часу порушить правила умовного терміну, її відправлять на виправні роботи з утриманням 10% зарплати в дохід держави.

Юристку ФБК звинувачували за ч.2 статті 139 Кримінального кодексу Росії (порушення недоторканності житла із застосуванням насильства).

Суд у своєму вироку дійшов висновку, що Соболь незаконно проникла в московську квартиру, де проживають члени сім'ї співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева. Політик Олексій Навальний вважає, що Кудрявцев причетний до його отруєння.

"Соболь, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, проти волі мешканців квартир 37 і 38 умисно, з метою незаконного проникнення, володіючи переважаючою силою, застосувала щодо [тещі Кудрявцева] Суботіної насильство, здавивши їй руку, після чого спробувала проштовхнути Суботіну в тамбурні двері, чим подавила волю Суботіної до опору. Соболь вибрала зручний момент і, скориставшись безпорадністю Суботіної в результаті заподіяного їй насильства, проникла в квартиру 37", - йдеться в рішенні суду.

Соболь вважає, що кримінальну справу сфабрикували з метою закрити їй рота, щоб вона не могла задавати питання Кудрявцеву про його роль у спробі вбивства Навального.

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