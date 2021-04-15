Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ

Кораблі мали пройти через Босфор і Дарданелли 14 та 15 квітня.

Два есмінці протиповітряної оборони USS Roosevelt (DDG-80) та USS Donald Cook не здійснюють захід до Чорного моря в обумовлені терміни.

Як повідомляє Hurriyet, таку інформацію було надано американськими дипломатичними джерелами турецькому Міністерству закордонних справ.

Кораблі мали увійти в Чорне море 14 та 15 квітня. Згідно з конвенцією Монтре, вони могли перебувати у Чорному морі до 4 та 5 травня відповідно.

Фото: hurriyet.com.tr

"Примітно, що рішення США відмовитись від рішення про перехід військових кораблів до Чорного моря співпало з телефонним дзвінком між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним. У телефонній розмові Байден висловив занепокоєння нарощуванням російських військ на українському кордоні і попросив його від цього відмовитись. Байден також запропонував зустрітися з Путіним віч-на-віч у третій країні в найближчі місяці", - йдеться у матеріалі.

Видання припускає, що відмова США від заходу кораблів до Чорного моря може бути кроком доброї волі для зменшення напруженості.

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що США відправлять у Чорне море два військові кораблі.

Американці попередили Туреччину про те, що її кораблі планують пройти через Босфор і Дарданелли за два тижні до цього.

14 квітня загін кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації вийшов у море для проведення артилерійських стрільб.

Тоді ж заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував інформацію про те, що американські військові кораблі планують увійти в Чорне море. Заступник міністра порадив їм триматися подалі від берегів Росії, а візит назвав провокацією.