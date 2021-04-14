США продовжать підтримку України, - міністр оборони Сполучених Штатів

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляє, що Сполучені Штати продовжать підтримку України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таку заяву представник Пентагону зробив на пресконференції в Брюсселі в середу після відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО.

"Ми надали деяку матеріальну підтримку Україні в минулому і ми сподіваємося продовжити її. Архітектура національної безпеки завжди буде пропонувати нашому президенту ряд варіантів, які зосереджені на використанні всіх елементів національної влади, які у нас є, коли ми розглядаємо варіанти, щоб представити президенту", - сказав Остін.

Він уточнив, що допомога США Україні включає нелетальної матеріали, деяку зброю та інструкторів.

"І ми сподіваємося продовжити те ж саме, залежно від їх потреб", - додав Остін.

Він також наголосив,що США закликають Росію припинити провокації біля українських кордонів.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони полковник Кирило Буданов заявив, що аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.