Представник РФ в ОБСЄ у відповідь на прохання України зібрати засідання заявив, що "не збирається сипати перла перед..."

Сьогодні відбулося спеціальне онлайнове засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, на якому розглядалася незвична військова діяльність Росії біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це розповів постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Він також опублікував скріншот з чату у Zoom, за допомогою якого проходять засідання в ОБСЄ. З листування зрозуміло, що Цимбалюк ініціював проведення засідання, у якому свою участь також підтвердила представниця США.

У відповідь радниця російського представництва Юлія Жданова написала, що керівник делегації РФ Гаврилов "не збирається сипати перла перед...".

"Це все, що Вам потрібно знати про російську дипломатію в ОБСЄ", - супроводив фото Цимбалюк.

Фото: twitter.com/YevheniiT

У коментарі "Укрінформу" Цимбалюк розповів, що делегація РФ виступила проти ухвалення яких-небудь рішень.

"Російська делегація чітко заявила, що вона виступає категорично проти ухвалення на цьому засіданні будь-яких рішень чи затвердження будь-яких рекомендацій. І коли почалися заяви у відповідь на такі слова російської делегації, ми побачили, що вони не будуть тут, дослівно, "сипати перла перед…". Я залишаю оцінку рівня дипломатичності такої заяви на розсуд читачів", - зазначив він.

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді. Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. Представник США в ОБСЄ також зазначив, що дії Росії на кордоні не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.

10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Однак російська сторона відмовилася брати участь у засіданні.