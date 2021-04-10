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ОБСЄ проведе спецзасідання через російські війська біля кордону з Україною

Засідання ініційоване у межах Віденського документа – Міжнародної угоди держав-учасниць ОБСЄ, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні.

ОБСЄ проведе спецзасідання через російські війська біля кордону з Україною
Фото: osce.org

ОБСЄ проведе спеціальне засідання через нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у твіттері Місії США при ОБСЄ.

Ініціатором проведення засідання була Україна, воно відбудеться у межах Віденського документа – Міжнародної угоди держав-учасниць ОБСЄ, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні.

"На запит України держави-учасниці ОБСЄ зберуться сьогодні о 16:00 (за центральноєвропейським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Криму можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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