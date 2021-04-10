ОБСЄ проведе спецзасідання через російські війська біля кордону з Україною

Засідання ініційоване у межах Віденського документа – Міжнародної угоди держав-учасниць ОБСЄ, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні.

ОБСЄ проведе спеціальне засідання через нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у твіттері Місії США при ОБСЄ.

Ініціатором проведення засідання була Україна, воно відбудеться у межах Віденського документа – Міжнародної угоди держав-учасниць ОБСЄ, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні.

"На запит України держави-учасниці ОБСЄ зберуться сьогодні о 16:00 (за центральноєвропейським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

At the request of Ukraine, @OSCE states will meet at 4pm CET to request clarification from 🇷🇺 about its military buildup on the borders of 🇺🇦 & in occupied Crimea. This request for information is in accordance with the #ViennaDocument in hopes of reducing the risk of conflict. pic.twitter.com/2sQ6QPWBNi — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

Нагадаємо, Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Криму можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.