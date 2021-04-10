Герцог Единбурзький хотів церемонію без публічного прощання, бо не вважав себе достатньо важливою людиною.

Фото: ЕРА/UPG

У Великобританії триває жалоба за принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети ІІ, який помер 9 квітня у віці 99 років.

Про це пише bbc.com.

Рівно опівдні за місцевим часом у суботу, 10 квітня по всій Британії пролунають гарматні залпи. Цій традиції вже багато років. З ранку в суботу біля Букінгемського палацу спостерігають не дуже велике, але постійне скупчення людей. Всі квіти, залишені в п'ятницю за воротами, перенесли на територію замку.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Попри прохання зробити пожертвування на благодійність замість квітів, є кілька букетів від людей, які виявили бажання висловити свою подяку за довге життя принца на службі королеви і країни.

"Незвичайна людина, незвичайне життя, національний герой... Більше нічого не потрібно говорити", - йдеться в одній з листівок.

Фото: ЕРА/UPG

Як оголосила придворна Геральдична палата, похорон принца Філіпа, герцога Единбурзького, буде за формою королівським, але не державним – без церемонії публічного прощання, як і хотів сам Філіп. Герцог Единбурзький не вважав себе достатньо важливою персоною для державного похорону.

До похорону, сценарій якого має кодову назву Forth Bridge, тіло принца Філіпа залишиться в королівському Віндзорському палаці під Лондоном, церемонія поховання відбудеться там само, в каплиці Святого Георгія.

Фото: ЕРА/UPG

Королівський двір "з сумом" просить людей через пандемію не приїздити на похорон.

Зазначимо, церемонії публічного прощання з доступом людей до тіла влаштовували під час поховання трьох попередніх найближчих родичів монарха. У 2002 році до гробу королеви-матері в будівлі парламенту у Вестмінстері за три дні прийшли попрощатися близько 200 тисяч людей.

Фото: ЕРА/UPG

Зазвичай державний похорон проводять у разі смерті самого монарха.

У рідкісних випадках, за рішенням короля (королеви) і парламенту, державний похорон влаштовували і для видатних діячів, які не були монархами. У XIX столітті таку честь отримав флотоводець лорд Гораціо Нельсон, в XX столітті - Вінстон Черчилль.

Зазначимо, раніше операція Forth Bridge передбачала, що на похорон в Лондоні та Віндзорі зберуться тисячі людей, деякі, можливо, навіть ночуватимуть на вулиці, щоб мати гарні точки огляду процесії.

Фото: ЕРА/UPG

За цим сценарієм, уздовж вулиць, якими пройшла б процесія, вишикувалися б сотні військових, а порядок забезпечували б тисячі поліцейських.

Але з початком пандемії плани довелося змінити. За даними з королівського палацу, Єлизавета II тепер має намір провести церемонію так, щоб не привертати натовп та дотримуватись вимог локдауну і соціального дистанціювання.

На нинішньому етапі локдауну в Англії на похорон можуть збиратися не більше 30 осіб.