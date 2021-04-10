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Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії

"Ми в черговий раз підтвердили рішення не визнавати анексію Криму".

Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив  на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, що Анкара не стане визнавати анексію Криму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтернет-портал турецького видання "Сабах".

"Ми в черговий раз підтвердили рішення не визнавати анексію Криму", - сказав президент Туреччини.

Як відомо, Зеленський прибув до Стамбулу на зустріч стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Серед основних тем зустрічі, за даними "Сабах", - співпраця в оборонній промисловості, угода про вільну торгівлю та туристична сфера.

Нагадаємо, це вже третя зустріч президентів України та Туреччини за останній час. У лютому 2020 року Ердоган приїжджав до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

У жовтні 2020 року Зеленський здійснив офіційний візит до Туреччини, домовившись з Ердоганом про поглиблення стратегічного партнерства. Тоді вони заявили про намір спільно будувати кораблі, безпілотники та двигуни.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга говорив, що між Зеленським та Ердоганом "виникла хімія добрих стосунків".

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