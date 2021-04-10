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Зеленський зустрівся з Ердоганом

Розпочався робочий візит президента України до Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули до Туреччини.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

Фото: Facebook-сторінка Сибіги

У межах робочого візиту глава української держави зустрінеться з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Фото: Facebook-сторінка Сибіги

Фото: Facebook-сторінка Сибіги

“Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною”, – написав Сибіга.

Оновлення 16:46. Після прильоту до Стамбула Президент разом з першою леді прибули до резиденції Президента Турецької Республіки – палацу Хубер, де його зустрів Реджеп Таїп Ердоган.

Фото: сайт Президента

Президенти України й Туреччини привітали один одного та пройшли до місця проведення зустрічі віч-на-віч.

Членів офіційної делегації України зустрів міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.

Нагадаємо, це буде вже третя зустріч президентів за останній час. У лютому 2020 року президент Туреччини приїжджав до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

У жовтні 2020 року Зеленський здійснив офіційний візит до Туреччини, домовившись з Ердоганом про поглиблення стратегічного партнерства. Тоді вони заявили про намір спільно будувати кораблі, безпілотники та двигуни.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга говорив, що між Зеленським та Ердоганом "виникла хімія добрих стосунків".

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