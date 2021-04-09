Зеленський у суботу зустрінеться в Туреччині з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, зустрінеться в Туреччині з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомило турецьке державне агентство "Анадолу".

Зеленський летить в Туреччину вдруге за останні пів року, цього разу - для участі у дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Очікується, що під час візиту Зеленського буде обговорюватися співпраця в оборонні промисловості, угода про вільну торгівлю та питання туризму.

Це буде вже третя зустріч президентів за останній час. У лютому 2020 року президент Туреччини приїжджав до Києва для участі у восьмому засідання Стратегічної ради високого рівня.

У жовтні 2020 року Зеленський здійснив офіційний візит до Туреччини, домовившись з Ердоганом про поглиблення стратегічного партнерства. Тоді вони заявили про намір спільно будувати кораблі, безпілотники та двигуни.

Нагадаємо, що посол України в Туреччині Андрій Сибіга говорив, що між Зеленським та Ердоганом "виникла хімія добрих стосунків".