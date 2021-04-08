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​Порошенко вимагає в першу чергу вакцинувати проти ковіду бійців на Донбасі та резервістів

Лідер "Євросолідарності" також пропонує запровадити спеціальну посаду в уряді, відповідальну за вакцинацію.

​Порошенко вимагає в першу чергу вакцинувати проти ковіду бійців на Донбасі та резервістів
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що бійці в зоні ООС та резервісти мають бути щеплені від коронавірусу у першу чергу через загострення безпекової ситуації на Сході України.

Про це він заявив під час зустрічі з медиками Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги на Київщині, куди він привіз кисневі концентратори.

Порошенко також пропонує за прикладом інших країн запровадити спеціальну посаду в уряді, відповідальну за вакцинацію.

"Ми вимагаємо пріоритетно і зараз терміново вакцинувати воїнів у зоні Операції об’єднаних сил. Бо в умовах ескалації, напруги, в умовах загрози наступу Путіна ми повинні мати здорових і захищених воїнів. Поставити їх в перший пріоритет. Другий пріоритет – обов’язково вакцинувати резервістів", - сказав Порошенко.

"Для координації дій вакцинації і протидії пандемії призначити віце-прем’єр-міністра або міністра, який би займався виключно вакцинацією і подоланням пандемії. Це практика багатьох країн. Бо міністр охорони здоров’я на сьогоднішній день має зупинити експерименти над країною, лікарями, пацієнтами", - додав він.

Під час зустрічі з медиками Порошенко також представив комплексний план з 10 пунктів для подолання наслідків пандемії. Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок за рахунок відомчих медзакладів.

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