Кличко: Київрада вперше проводить онлайн-засідання

Київрада вперше проводить онлайн засідання для ухвалення рішень на підтримку малого і середнього бізнесу та для протидії пандемії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні ми вперше проводимо засідання Київради онлайн. Призначене на 8 квітня засідання ми вирішили не переносити, бо маємо ухвалити кілька важливих рішень. Оскільки через суворі обмеження не можемо зібратися фізично всі в залі, будемо працювати за допомогою електронних засобів», - сказав Кличко, відкриваючи засідання.

Він зауважив, що депутати приєдналися і зареєструвалися за допомогою електронної платформи. Із дотриманням усіх норм законності вони зможуть голосувати за проєкти рішень.

Раніше стало відомо, що мер столиці запропонував зменшити пайову участь ресторанів та кафе у благоустрої території до 1 гривні, знизити плату за розміщення зовнішньої реклами на комунальному транспорті на 50%, збільшення фінансово-кредитної допомоги підприємцям та безкоштовне паркування на час локдауну.

Також депутати розглянуть звернення до уряду щодо надання киянам ліжок у відомчих лікарнях міста.