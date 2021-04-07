На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
ГоловнаПолітика

Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення

Деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені.

Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення

Мер Києва Віталій Кличко показав ситуацію у столичних лікарнях. Відео з лікарні №3 він продемонстрував під час онлайн-брифінгу.

«Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100 відсотків. Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють вже на 110 відсотків від потужності. Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка. Я поспілкувався з лікарями і був в інфекційному відділенні, говорив з деякими пацієнтами», - зазначив мер Києва.

На відео є звернення головного лікаря Петра Іващенка, який закликає людей відповідальніше ставитись до епідемії.

«Ті люди, які не хочуть щеплюватися, які вважають, що ковіда не існує, я б хотів, щоб вони побували у нашій лікарні і побачили наших пацієнтів», - сказав медик.

За словами Кличка, медична ситуація в столиці – дуже складна, а медики працюють з надривом, проте місто продовжує збільшувати кількість ліжкомісць.

«Місто продовжує шукати можливості і готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус», - розповів Кличко.

У зв’язку із заповненістю столичних лікарень міський голова вкотре звернувся до уряду із закликом надати киянам місця відомчих лікарнях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також