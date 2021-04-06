Зеленський закликав Канаду посприяти отриманню Україною ПДЧ в НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, подякував йому за послідовну підтримку України з боку Канади.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Президент поінформував Трбдо про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.

"За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 24 – у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 8 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Зеленський подякував за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів у нашій країні.

Президент наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", – сказав Зеленський.

Президент України ще раз запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності.

Нагадаємо,напередодні у НАТО нагадали про цінність України як партнера з розширених можливостей. Зазначалося, що наша держава стала першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування Альянсу.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що російська агресія переконала українців у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу. Президент Володимир Зеленський також зазначив, що розраховує на підтримку союзників щодо надання Україні ПДЧ у НАТО.

У стратегії розвитку НАТО до 2030 року відображено намір зміцнювати партнерство з країнами-сусідами, а також з близькими по духу демократичними країнами світу.