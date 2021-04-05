ЦВК оголосила вибори в Раду на Прикарпатті такими, що відбулися

Результати виборів будуть встановлені після набрання законної сили всіх судових рішень.

Центральна виборча комісія 5 квітня прийняла протокол з мокрою печаткою від окружної виборчої комісії № 87 про підсумки голосування на проміжних виборах до парламенту 28 березня.

Результати виборів будуть встановлені після набрання законної сили всіх судових рішень, повідомляє пресслужба ЦВК.

“Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення, серед яких серйозне занепокоєння викликають встановлені факти зникнення виборчих бюлетенів. Закликаємо правоохоронні органи якнайшвидше провести неупереджене розслідування та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили ці порушення. У свою чергу ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК та в межах своїх повноважень встановлюватиме результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили”, - зазначив голова комісії Олег Діденко.

Нагадаємо, переможцем виборів визнали кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка. Його розрив із Олександром Шевченком склав близько 750 голосів. Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним.

Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав безпідставним перерахунок голосів з двох дільниць у 87 ОВК.