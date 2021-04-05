Зеленський поговорив з еміром Катару про LNG-термінал і "велике будівництво"

Президент Володимир Зеленський, який знаходиться з офіційним візитом у Катарі, зустрівся з еміром Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Як повідомляється на сайті президента, вони "обговорили ключові питання двостороннього порядку денного, взаємодію в межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику".

Серед іншого йшлося про перспективи будівництва LNG-терміналу та поставок катарського газу, а також про "велике будівництво". Зеленський запросив катарські компанії долучитися до розбудови інфраструктурних об’єктів в Україні "вже цього року".

Зі свого боку катарський емір наголосив на бажанні та готовності до взаємовигідного співробітництва з Україною.

Лідери України та Катару говорили також про боротьбу з коронавірусом, і Зеленський подякував еміру за надану у 2020 році гуманітарну допомогу Україні для боротьби з COVID-19.

Президент України також запросив еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.

Нагадаємо, що у 2018 році попередній президент Петро Порошенко також обговорював з еміром Катару перспективи закупівлі зрідженого газу. Україна не має терміналу його регазифікації, але тоді йшлося, що постачання можуть здійснюватися трубопроводом через польський ЗПГ-термінал у Свіноуйсьце.

Катар - найбільший експортер зрідженого газу у світі.

Потенційно Катар міг би створити конкуренцію "Газпрому" в Європі й газопровідним газом, але цьому перешкоджають деякі фактори. Зокрема, намір Катару побудувати газопровід у Європу через Сирію відкладається на невизначений термін через військово-політичну нестабільність у цій країні.