Офіс президента розкритикував Кличка за проблеми з видачею перепусток на транспорт

"Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином".

Офіс президента розкритикував київську владу через проблеми з видачею спеціальних перепусток на транспорт.

"Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою", - йдеться в заяві Офісу президента.

Банкова закликала владу Києва терміново виправити ситуацію і забезпечити як достатню кількість перепусток, так і достатню кількість транспорту на маршрутах.

"Закликаємо представників міської влади також довести до відома керівників підприємств та організацій у місті Києві, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що КМДА звітувала про видачу 437 тисяч спецперепусток на користування громадським транспортом. На маршрутах столиці працюють понад 1130 одиниць рухомого складу, тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює за спецперепустками і з обмеженням на вхід.

Запровадження пропускного режиму в громадському транспорті призвело до різкого подорожчання послуг таксі та величезних заторів.