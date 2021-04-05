У Флориді стався витік хімікатів, у штаті оголосили надзвичайний стан
У Флориді стався витік хімікатів, у штаті оголосили надзвичайний стан
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання
Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання
Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі
Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
ГоловнаПолітика

МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди

Документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов’язань.

МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України виступило проти денонсації Харківських угод. У відомстві впевнені, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Він запевнив, що підписаний у 2010 році Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов’язань на фоні тимчасової окупації Кримського півострова. Ніколенко зазначив, що МЗС, ще у 2014 році було проти денонсації Харківських угод, і за сім років війни нічого не змінилось.

"Наші аргументи такі: угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов’язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України. Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму", – вказує він.

Ніколенко зауважив, що за розміщення у Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе й фінансові зобов’язання. А ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів.

"Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також й до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ", – заявив речник МЗС.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і РФ Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ. Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за Харківські угоди. 12 березня СБУ почала розслідувати підписання документа.

17 березня у Раді зареєстрували законопроєкт про припинення дії Харківських угод.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також