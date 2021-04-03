Українська делегація не засідатиме в політичній підгрупі ТКГ до моменту виключення "експертки" від ОРДО Пирогової

Представники української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу не братимуть участь в консультаціях політичної підгрупи, поки з неї не усунуть "громадську експертку" бойовиків Майю Пирогову.

Про це заявив голова української делегації Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", пише "Інтерфакс-Україна".

"Я звернувся письмово до нашого модератора ОБСЄ пані Гайді Грау з проханням, що така людина не може брати участь у переговорах і мати окреме вікно для переговорів...Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах , ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, доки Гайді Грау не доб'ється виключення її з переговорного процесу. Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено", - заявив Кравчук.

Він додав, що представники ОРДЛО повідомили, що Пирогова захворіла і поки не буде брати участь у консультаціях, але невідомо, чи вона потім не повернеться.

Нагадаємо, що у березні політична група ТКГ пішла на перерву через запропоновану Росією "експертку" з Донецька Майю Пірогову.

Гармаш заявив, що так звані громадські радники ОРДЛО виступили на засіданні ТКГ із своїм "планом дії". А модератор ОБСЄ Морель тиснув, щоб на ТКГ розглядали і їхній план.

У січні Гармаш такж повідомляв, що ОБСЄ знову допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО. Тоді Гармаш зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників".