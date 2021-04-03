На ще одній дільниці Прикарпаття голосування на довиборах у Раду визнано недійсним, - ОПОРА

Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківську визнала недійсним голосування на дільниці № 260028. Також на цій дільниці виявили розбіжність у голосах.

Про це повідомили спостерігачі ОПОРИ.

“Так, о 10 годині продовжилось засідання ОВК, на якому продовжили повторний підрахунок бюлетенів на 20 дільницях, з яких відправлено на перерахунок за рішенням комісії 19, та 1 - за рішенням суду за позовом кандидата Василя Вірастюка. Комісії залишалось перерехувати голоси на 11 дільницях”, – йдеться у повідомленні.

Першою була дільниця №260028. Після відкриття пакету з бюлетенями, який з 31 березня знаходився на приміщенні ОВК, голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому. Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, втім під час перерахунку кількість бюлетенів співпала.

Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені з голосами за Олександра Шевченка. Члени комісії пропонували одразу викликати поліцію, втім її викликали, коли виявили розбіжність у голосах.

Під час підрахунку голосів за Шевченка члени ОВК нарахували 79 бюлетенів, в той час як у протоколі було вказано 172 голоси.

Член ОВК від "Слуги народу" запропонував визнати недійсним голосування на цій дільниці, оскільки, за його словами були відсутні контрольні талони, які кидають у виборчі скриньки. Їх члени ДВК не долучили до виборчої документації, а привезли з собою. Крім того, член комісії заявив, що є невідповідність законодавству у питанні включення 36 виборців для голосування за місцем перебування.

Це вже п'ята дільниця, де виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, та четверта, де визнано недійсним голосування.

Зазначимо, ОВК визнала недійсним голосування на виборчій дільниці № 260025. На цій дільниці ОВК виявила розбіжність у голосах за Олександра Шевченка. У протоколі було зазначено 150 голосів, при підрахунку виявлено 105.

Також визнано недійсним голосування на виборчих дільницях № 261030 та № 261027.

На виборчій дільниці № 260536 члени ОВК нарахували 315 бюлетенів, в той час як на упаковці з бюлетенями було вказано 431. Розбіжність склала 116 бюлетенів.

На дільниці № 260019 (село Іваниківка) на упаковці з бюлетенями було зазначено 144 голоси, під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів.

На дільниці № 261030 ОВК нарахувала 277 бюлетенів, в той час як у протоколі ДВК було вказано 377 бюлетенів.

Нагадаємо, кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що окружна виборча комісія вкрала його перемогу на проміжних виборах до Верховної Ради у 87 виборчому окрузі.