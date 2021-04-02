Разумков підписав закон про виплату 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та фізичним особам - підприємцям, які внаслідок карантинних обмежень були вимушені тимчасово зупинити роботу.

Виплати надаватимуться застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемнебезпеки.

"Згідно з Законом, виплати мають бути профінансовані за рахунок коштів Державного бюджету України у розмірі восьми тисяч гривень. Крім того наймані працівники та фізичні особи-підприємці можуть розраховувати на допомогу від місцевої влади у розмірі, який буде визначено органами місцевого самоврядування", - зазначається у повідомленні.

Наразі документ направлений на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Рада на засіданні 30 березня підтримала за основу і в цілому президентський законопроєкт №5300, яким пропонується виплатити 8 тисяч гривень підтримки для ФОПів та найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.