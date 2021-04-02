Олександр Шевченко заявив про крадіжку голосів на виборах у 87-му окрузі

Кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що окружна виборча комісія вкрала його перемогу на проміжних виборах до Верховної Ради у 87 виборчому окрузі. Про це він заявив на своїй офіційній FaceBook сторінці. Мова йде про визнання недійсними виборів на дільниці у Микуличині, про що також заявив Рух Чесно.

"Фактично це крадіжка моєї перемоги на виборах депутата Верховної Ради 28 березня. На цій дільниці я отримав 377 голосів. Мій опонент Василь Вірастюк отримав 141 голос. Моя перевага складає 236 голосів", - написав Шевченко.

Зауважимо, що в складі дільничної комісії всі члени ДВК, серед яких були і представники "слуг народу", підписали протокол ДВК після підрахунку голосів.

Олександр Шевченко зазначає, що за результатами паралельного підрахунку голосів його штабом та штабами двох інших кандидатів його перевага по округу над Василем Вірастюком складає 184 голоси. Отже, при неврахуванні волевиявлення виборців виборчої дільниці в Микуличині перевагу у 52 голоси отримує Василь Вірастюк. Також Шевченко покроково описав свою версію подій, які відбулися перед визнанням голосування на дільниці недійсним:

За результатами паралельного підрахунку голосів перемогу на виборах 28 березня з перевагою на 184 голоси отримує Олександр Шевченко. Такий результат не влаштовує владу. Вона починає планувати фальсифікації, які змінять результат виборів. Починаються свідомі затягування прийняття протоколів ДВК. Періодичні щезнення голови ОВК, "замінування", самоусунення половини членів ОВК, які орієнтовані на владу. Кілька разів змінюється склад ОВК та призначається новий голова ОВК - Андрій Лозинський. В перший день роботи голова ОВК постійно перериває засідання та проводить півгодинні бесіди по телефону (отримує інструкції?). В той же день в Надвірну приїжджає 28 депутатів від провладної фракції "Слуга народу". Вночі з середи на четвер в будівлю ОВК приїжджає неформальний очільник групи провладних депутатів Микола Тищенко. Його завданням є спровокувати Олександра Шевченка на емоційні дії, з метою видалити з приміщення ОВК (оскільки він може перешкодити подальшому незаконному припиненню роботи безперервного засідання ОВК). Спровокувати Шевченка не вдається, проте голова ОВК все ж з незрозумілих причин видаляє Шевченка з приміщення. Досвідчений голова ОВК вчиняє грубе порушення виборчого законодавства - від виводить з приміщення та відправляє за межі ВСІХ членів ОВК. Опечатує приміщення та серверну, де знаходиться виборча документація з ДВК своєю печаткою. Ввечері будівлю ОВК оточують бійці СБУ. Вони ж виводять всіх з другого поверху будівлі, де розміщене приміщення ОВК. Вранці член ОВК Назарій Вінтоняк фіксує факт пошкодження пломби на серверній та незрозуміле переміщення кількох мішків з виборчою документацією в нібито закритому та опечатаному в нічний час приміщенні серверної. Фотофіксація серверної перед її закриттям вночі та відкриттям вранці переконливо свідчить про втручання в нічний час. Він повідомляє про вказані факти голову комісії, проте той в жодний спосіб не реагує на повідомлення. Ввечері в четвер починається перерахунок на визначених дільницях. Черга доходить до перерахунку бюлетенів ДВК №261030, с. Микуличин. Члени ДВК під наглядом членів ОВК перераховують серед інших бюлетені подані за Олександра Шевченка. В пакеті повинно бути(що відображено в протоколі) 377 бюлетенів. Насправді, після нічного втручання невідомих осіб в серверну, де зберігалася документація, їх там вже рівно на 100 менше, тобто 277. Ще в момент відкриття пакета з бюлетенями за О. Шевченка журналісти відмічають те, що пакет виглядає пошкодженим та підклеєним в місці розриву скотчем. І тут все пішло не по сценарію. Недостачу викрадених вночі 100 бюлетенів за Шевченка повинні були визначити при перерахунку. Проте, складаючи бюлетені на купки по 50, члени ДВК помиляються і будучи впевненими, що всі бюлетені на місці, не рахуючи купки, підтверджують наявність 377 бюлетенів. Представник в ОВК від партії "Слуга народу" Євген Ковальов "проявляє" себе, - несподівано і неадекватно вимагає перерахувати саме цей пакет - саме з бюлетенями за О. Шевченка, саме з цієї дільниці! Раніше нічого подібного він не робив. Його активно підтримує голова ОВК. Чи знали вони наперед про недостачу саме в цьому пакеті 100 бюлетенів? Питання риторичне. Комісія, не проводячи ніякого дослідження, не склавши навіть акту розбіжності, "терміново" голосує про невизнання виборів на дільниці №261030.

"Цинізм і злочинні дії влади, посадових осіб ОВК, за сприяння спецпідрозділів СБУ вийшли за межі закону та людської моралі. Тому я прошу вас спільних дій для захисту вашого волевиявлення. Правда переможе", - звернувся до виборців Олександр Шевченко.