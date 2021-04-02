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На 87 окрузі вибори визнали недійсними на ще одній дільниці

На контрольних листах не поставили печатки. 

На 87 окрузі вибори визнали недійсними на ще одній дільниці
Фото: ЧЕСНО в Facebook

На 87 окрузі вибори визнали недійсними на ще одній дільниці – в місті Яремче. Після перерахунку голосів відкрили конверт з контрольним листами, які кидають до урни. Виявилося, що на них немає печаток. 

Результати на цій дільниці були такі: кандидат від "За майбутнє" Олександр Шевченко і кандидат ВО "Свобода" Руслан Кошулинський набрали однакову кількість - 172 голоси, а "слуга народу" Василь Вірастюк – 73 голоси. Про це повідомили на сторінці руху ЧЕСНО в Facebook.

До цього результати виборів на одній з дільниць визнали недійсними через нестачу близько 200 бюлетнів з голосами за Шевченка. 

Згідно з законом про вибори народних депутатів, у разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню.

Нагадаємо, за цю ніч з 1 на 2 квітня планували перерахувати 20 дільниць, але встигли тільки п'ять. В ході перерахунку на одній з них члени виявили зникнення бюлетнів. 

Станом на 10:30, за даними ЦВК, підраховано 90,59% голосів. З результатом у 31,51% лідирує "слуга народу" Василь Вірастюк, на другому місці ексдиректор "Буковелю", кандидат "За майбутнє" Олександр Шевченко. На третьому, із відривом менш ніж у відсоток, Руслан Кошулинський від ВО "Свобода". 

Докладніше про те, як на 87 окрузі з неділі не можуть підрахувати голоси, читайте в матеріалі "Мінування”, десант “слуг” і силовики. Де результати виборів на Франківщині?". 

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