“Мінування”, десант “слуг” і силовики. Де результати виборів на Франківщині?

Далі три доби виборча комісія не приймала бюлетені. Члени ДВК мерзли на вулиці і чекали, коли ж запустять роботу. Партія “Голос” зробила технічну заміну голови, що затягнуло час підрахунку рівно на добу. Лише 31 березня з’ясувалося, що буде ще одна заміна голови комісі ї. Тоді ж стало відомо, що “Слуга народу” відряджає на Прикарпаття десант народних депутатів на чолі з Миколою Тищенком.

Окружна виборча комісія не може встановити результати вже п’яту добу. У першу ж ніч підрахунку голова ОВК з “Голосу” зник. І через годину відбулося “мінування” . Як з’ясував Рух ЧЕСНО, головував в ОВК Івано-Франківщини “чорний” реєстратор з Ірпеня, який свого часу протиправно вносив у реєстр мером Полтави Олександра Мамая.

На Франківщині цими вихідними пройшли вибори народного депутата. Паралельний підрахунок голосів двох штабів — “Свободи” і “За майбутнє” — давав інформацію, що Олександр Шевченко (“За майбутнє”) перемагає Василя Вірастюка (“Слуга народу” ) з відривом десь у 200 голосів. Екзит-пол “Рейтингу” теж показував, що із незначним відривом перемагає Шевченко, але ця перемога була в межах похибки.

Близько 14:00 31 березня під приміщенням ОВК зібрались одразу два мітинги: один — на підтримку Олександра Шевченка з партії “За майбутнє”, інший — на підтримку Василя Вірастюка від “Слуги народу”.

Фото: ЧЕСНО

На мітингу вперше з 29 березня з'явився на публіці Василь Вірастюк. Кандидат заявив, що готовий відстоювати чесні та прозорі вибори, виступив із короткою промовою перед натовпом і пройшов до приміщення ОВК. Окружком на той час був заблокований уже півтори доби — не вистачало одного члена для кворуму, дев’ятеро членів ОВК з шостої ранку 30 березня не виходили на зв'язок. Через це ОВК не могла прийняти протоколи від понад 30 комісій.

Слідом за Вірастюком у натовп його прихильників зайшли кілька нардепів від «Слуги народу» на чолі з Миколою Тищенком. Він одразу почав спілкуватися з учасниками мітингу, а згодом пройшов через кордон поліції до «ворожого табору» — прихильників Олександра Шевченка.

Фото: ЧЕСНО

Натовп кричав Тищенку “Ганьба!”, але нардеп продовжував спілкуватися з присутніми, кілька разів уникнувши відповідей на запитання, чому в ОВК вже півтори доби не з'являється член комісії від “Слуги народу”. Примітно, що Тищенко думав, що він спілкується із закарпатцями, а не прикарпатцями. Після цього в інтернеті з’явилися відповідні “мемчики”.

Тищенка “слуги народу” після провальної спроби балотуватися у столиці мали відправити головувати в осередку партії на Закарпатті. Ймовірно, він подумав, що головує саме там, куди його відправили, не врахувавши, що то інша область.

Також Тищенко кілька разів провокував людей, звинувачував учасників мітингу на підтримку кандидата від “За майбутнє” в носінні зброї та називав “тітушками”. Згодом пообіцяв присутнім, що ОВК запрацює о 16:00, а він іде перевіряти, чому комісія не працює.

Тут слід зауважити, що приблизно о шостій ранку 30 березня ОВК повідомила, що йде на перерву до 12-ї години цього ж дня. Проте о зазначеній порі до ОВК не прийшло дев’ятеро членів, серед яких і голова ОВК від партії “Голос” Руслан Кашніков. Він ще близько першої години ночі 30 березня повідомив, що погано почувається, і покинув межі ОВК. Більше на зв'язок не виходив. І за годину після його зникнення приміщення ОВК “замінували”. Уже по обіді 30 березня ЦВК припинила повноваження Кашнікова.

У приміщенні ОВК Тищенко відразу взявся здійснювати перевірку роботи членів комісії, активно розмахуючи своєю посвідкою нардепа. Членам комісії він заявив, що має право як народний депутат здійснювати такі перевірки. Кілька разів у різних членів ОВК запитував, чому не працює комісія, де інші члени комісії і коли з ними востаннє виходили на зв'язок. Тищенко поводився зухвало і нахабно, довів до істерики двох членкинь ОВК, яким довелося викликати швидку. Згодом Тищенко повернувся “доповісти” мітингувальникам про причини блокування роботи ОВК: відсутність членів комісії від партії “ЄС” (хоча також не було представників “Голосу”, “Слуги народу”, Партії Шарія та “Свободи”).

Аби пересвідчитись, що члени ДВК, які вже третю добу чекали на здачу протоколів, мають що їсти, Тищенко відшукав тацю з бутербродами та з’їв один із них. Бутерброди, до речі, привезли до ОВК представники партії “За майбутнє”, що висунула на проміжні вибори Олександра Шевченка.

Фото: ЧЕСНО Фото: 30 березня

Уже о 16:00 в ОВК з‘явились новий голова, восьмеро членів, яких замінила ЦВК, а також ті, хто зник на півтори доби. Комісія розпочала роботу.

А після другої години ночі Тищенко та його депутатський десант повернулись до ОВК. Миколу Тищенка супроводжували мажоритарники від “Слуги народу” Артем Дмитрук і Юрій Камельчук. Депутати пояснили, що прийшли навести порядок у комісії та простежити, щоб не було порушень. Але вийшло навпаки — втручання депутатів у роботу комісії заблокувало процес розгляду документів від ДВК, а згодом голова ОВК і її члени проголосували за впровадження перерви до 11-ї ранку 1 квітня.

Микола Тищенко, увірвавшись до ОВК, одразу ж звинуватив кандидата Олександра Шевченка в сепаратизмі і державній зраді за те, що в одному зі стрімів той сказав, що готовий знімати Зеленського. Згодом Тищенко заявив, що Шевченку треба стати на коліна і перепросити. Останній на викрики Тищенка не реагував.

Після кількох словесних перепалок із Шевченком Тищенко почав перевіряти у присутніх посвідки журналістів і проводити обшук їхніх речей, аргументуючи це тим, що нардепи нібито мають на це право.

У результаті Тищенко і десант нардепів вийшли з ОВК під крики “Ганьба!” членів ДВК і протестувальників.

Тищенко повернувся і вимагав видалити із засідання кандидата Шевченка. Голова поставив це питання на голосування, і комісія ухвалила видалити його.

Фото: ЧЕСНО

Самі члени ОВК після оголошення перерви до 11 ранку ще пів години намагалися вийти з приміщення окружкому, проте їм перешкоджали члени ДВК, які вже четверту на той момент добу чекали, щоб здати документи. Лише за допомогою працівників поліції членам ОВК вдалося дійти до автомобілів і поїхати відпочивати. Зауважимо, що засідання має бути безперервним у виборчому процесі.

А близько сьомої ранку з'явилося повідомлення, що до ОВК прибув спецпідрозділ СБУ та увійшов у будівлю. Спецпризначенці попросили вийти всіх, окрім поліції та членів ДВК, що перебували на першому поверсі, і заблокували другий поверх будівлі, де власне засідає ОВК.

Фото: ЧЕСНО

Об 11:30 прийшли на засідання члени ОВК і почали приймати документи з дільниць. На засідання комісії прийшов нардеп, співголова депутатської групи “За майбутнє” Тарас Батенко. На відміну від Тищенка, він поводився спокійно.

Станом на 16 годину 1 квітня ОВК отримала всі документи від ДВК, документи від 93 комісій прийняті, документи від чотирьох комісій відправили на уточнення, 20 — на перерахунок. Уперше за кілька днів результат підрахунку на сайті ЦВК змінився. Олександр Шевченко вийшов на друге місце, від Вірастюка його відділяють 988 голосів.

Наразі з’явився графік прийому протоколів із ДВК.

Згідно з цим графіком, завершити планують після третьої години ночі. Але станом на 18:00 прийом ще не розпочався.

Щойно буде інформація — ми оновимо матеріал.

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