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На Івано-Франківщині оновлена ОВК почала підрахунок голосів, Вірастюк все ще лідирує

За даними ЦВК, зараз пораховано 71.79% бюлетенів. 

На Івано-Франківщині оновлена ОВК почала підрахунок голосів, Вірастюк все ще лідирує
Василь Вірастюк на партійному з'їзді
Фото: Євгенія Кравчук

В Івано-Франківській області вночі змогла приступити до роботи оновлена окружна виборча комісія. Заблокований з вівторка підрахунок голосів продовжився.

Станом на 8:15, лідиром голосування на проміжних парламентських виборах все ще лишається кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк (31,30%). На друге місце вийшов ексдиректор "Буковелю" Олександр Шевченко з 28,83%, а кандидат від "Свободи" Руслан Кошулинський посунувся на третє з 28,80%. За даними ЦВК, нині порахновано 71,79% бюлетенів.

Учора для з'ясування ситуації з заблокованим підрахунком голосів на ОВК приїхали народні депутати "Слуги народу". Микола Тищенко, за даними руху ЧЕСНО, намагався перевіряти посвідчення журналістів і навіть просив оглянути речі присутніх.

Затримка з підрахунком голосів виникла у зв'язку з тим, що партії відкликали своїх членів ОВК, а перший голова комісії серед ночі вирішив припинити роботу і пішов. Після цього партія "Голос" двічі за одну добу подавала заміну голови. 

Нагадаємо, що вибори на цьому окрузі відбулися 28 березня. На 50 окрузі (Донеччина), де також голосували, результати підрахували вже наступного дня. А підрахунок голосів на Івано-Франківщині від вівторка і до ночі четверга "завис" на 67, 52%. Лідирував кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк з показником у 31,30%, на другому місці – кандидат ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 28,88%, а на третьому – кандидат від "За майбутнє" Олександр Шевченко з 28,73%. 

Народні депутати від "Слуги народу" вчора вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес підрахунку голосів. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Зранку мер Івано-Франківська Марцінків оприлюднив дані паралельного підрахнуку голосів, згідно з яким Шевченко перемагав, Вірастюк був на другому місці з розривом приблизно в 160 голосів, а Кошулинський – на третьому.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія "Слуга народу".

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