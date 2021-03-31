Порошенко оприлюднив свою декларацію

За 2020 рік лідер партії "Європейська Солдіарність", експрезидент України Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких 214 мільйонів – дивіденди, 7 мільйонів – проценти за депозитами. Сума сплачених ним податків і військового збору становить більше 23 млн. гривень. Про це повідомили в прес-службі «Європейської Солідарності».

Кількість компаній, кінцевим бенефіцаром яких є Петро Порошенко, 2020 року істотним чином не змінилася. Придбання фондом «Прайм ессетс кепітал» телеканалу «Прямий» сталося вже 2021 року і буде відображено при поданні наступної річної електронної декларації.

Щодо видатків, які підлягають декларуванню, то вони в 2020 році склали 79 млн. гривень, із них понад 30 мільйонів - на юридичні послуги. «Це сума, яку Порошенко мусив витратити на захист в понад п’ятдесяти кримінальних справах, інспірованих владою проти лідера опозиції», - зазначають в прес-службі «ЄС».

Витрати Петра Порошенка на благодійність в 2020 році були націлені на боротьбу з коронавірусом і сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків.

"Петро Порошенко вимушений зберігати готівкою 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень, які раніше були розміщені на депозитах і працювали на кредитування української економіки. Однак, внаслідок політичних репресій і постійних спроб влади арештувати активи Порошенка він вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків", - заявили в партії.

"Петро Порошенко декларує доходи з 1997 року, і як відомо, свої статки заробив ще до того, як став Президентом. 2016-го року, в тому числі і завдяки зусиллям тодішнього глави держави, внаслідок його політичної волі, в країні запрацювала система відкритого публічного декларування своїх статків високопосадовцями. У кожної такої особи, на думку п’ятого Президента, статки та видатки мають бути підтверджені легальними, зрозумілими суспільству доходами, з яких сплачені податки. Саме таким критеріям відповідає електронна декларація Петра Порошенка", - наголосили в прес-службі.