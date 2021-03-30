Лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко вимагає повернути військові підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки, знову вивести на передову контрснайперські групи, відновити розвідку та безпілотники. Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради.

«Настав час подивитися в очі правді. І фітіль війни, і ключі від миру – у Москві. І теза про мир, коли достатньо просто припинити стріляти і про те, що лише премир’ям можна забезпечити мир, – хибна», – констатує Порошенко.

«Потрібні рішучі дії. Втілити у життя спільну ініціативу України, Німеччини та Франції про дорожню карту Мінська за принципом «спершу безпека», на якому ми спільно з німцями і французами наголосили на Нормандському берлінському саміті в 2016 році», – нагадав лідер «Європейської Солідарності».

Він також наголосив, що негайної реалізації потребує ініціатива запровадження миротворчої місії на окупованому Донбасі, відповідно до мандату Ради Безпеки ООН, бо згаяно два роки.

«Щодо дій на фронті, слід повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки. На передню лінію – знову вивести контрснайперські групи, бо більшість з двадцяти шести воїнів, загибли від снайперського вогню. Слід зняти обмеження на діяльність розвідувальних груп. Відновити діяльність дронів, артилерійську розвідку і контрбатарейну боротьбу», – перерахував Порошенко.