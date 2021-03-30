Шмигаль показав доходи за 2020 рік

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 29 березня подав електронну декларацію за 2020 рік, у якій вказав 664 тисяч гривень доходу.

Він складається з 540 тисяч гривень зарплати на посаді глави уряду, 34 тисячі гривень зарплати на посаді голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 90 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна.

Дружина прем'єра за рік отримала 26 тисяч гривень пенсії по інвалідності.

Грошові активи прем'єра за рік суттєво не помінялися. Як і раніше, він з дружиною тримає 235 тисяч доларів готівкою, а сума банківських вкладів скоротилася до 70 тисяч гривень проти 92 тисяч рік назад.

У прем'єра є будинок площею 215,9 кв. м у Львові, а також чотири земельні ділянки загальною площею 5009 кв. м у Львові та селі Хоросниця недалеко від Львова.

Дружина прем'єра володіє автомобілем Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску.

Нагадаємо, що у 2018-2019 роках Шмигаль був топменеджером у "ДТЕК", де його зарплата була в кілька разів вищою, ніж зараз.

За сім місяців 2019 року він отримав там понад 3 млн гривень.