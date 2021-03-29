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У вівторок парламент проведе три позачергових засідання

Депутати мають намір ухвалити постанову про засудження дій країни-агресора у зв’язку з ескалацією на Донбасі.

У вівторок парламент проведе три позачергових засідання
Фото: LB.ua

У вівторок, 30 березня, парламент проведе три позачергових засідання.

Про це повідомила пресслужба "Слуги народу".

"На першому засіданні ми ухвалимо постанову про засудження дій країни-агресора у зв’язку з ескалацією на Донбасі. Також буде доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про поточну ситуацію на фронті", – розповів раніше голова фракції Давид Арахамія.

Депутати також розглянуть президентський законопроєкт про надання допомоги по 8 тис грн малому бізнесу, ФОПам та їхнім найманим працівникам. Також депутати розглянуть законопроєкти про велику приватизацію, податкову амністію, підвищення відповідальності за недопуск до протипожежних перевірок тощо.

Крім того, парламент має намір дати оцінку подіям, що відбулись 20 березня біля Офісу Президента України.

Нагадаємо, 27 березня олова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергових засідань ВР у вівторок, 30 березня. Зазначимо, що Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проєкт Постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента.

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