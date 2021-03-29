Комітет Ради рекомендує прийняти постанову про засудження подій біля ОП

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проєкт Постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проєкт Постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє рух "Чесно", Правоохоронний комітет 16 голосами "за" (3 "утрималось" і 2 "проти") рекомендував ВРУ прийняти за основу та в цілому проект постанови No5295 "Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України" (з урахуванням підкомітету про виключення пункту 2).

Правоохоронний комітет 16 голосами "за" (3 "утрималось" і 2 "проти") рекомендував ВРУ прийняти за основу та в цілому проект постанови No5295 "Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України" (з урахуванням підкомітету про виключення пункту 2) pic.twitter.com/kbSlAPFqyW — ЧЕСНО (@chesno_movement) March 29, 2021

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сам Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входило.

Стафійчуку та Філімонову оголосили підозри в хуліганстві. Першому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а засідання щодо другого перенесли. Також перенесли засідання щодо Олексія Білковського.

Крім цього, у хуліганстві підозрюють активіста Романа Ратушного. Ратушний вимагає спростувати наведену про нього інформацію в ролику Геращенка.

Підозру та цілодобовий домашній арешт отримав і Євген Строкань.

У звіті про акцію спостерігачів громадської організації Ozon йдеться, що приблизно о 19:41 група учасників зібрання (близько 30 людей) запалила фаєри біля входу до ОП. Частина з них також почали кидати фаєри та петарди в будівлю Офісу президента, у вікна та військовослужбовців Нацгвардії, представників поліції, зокрема поліції діалогу, що стояли обличчям до протестувальників біля вхідних дверей у будівлю (близько 40 осіб).