Кого переслідують за протест під Офісом президента? (Оновлюється)

Увесь наступний тиждень минув під знаком підозр — у хуліганстві загалом звинувачують сімох людей. Також ще на чотирьох осіб поліція склала адміністративні протоколи. Ось що наразі відомо про ці справи.

На відміну від попередніх акцій, мітинг 20 березня закінчився побиттям скла в дверях ОП, мальованими графіті стінами та підпалом таблички з написом «Офіс президента». Правоохоронці ніяк не намагалися зарадити цьому, але вже після протесту заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив , що через події на Банковій «кілька десятків осіб будуть нести відповідальність за хуліганські дії».

20 березня під Офісом президента відбулася акція з вимогою звільнити Сергія Стерненка , який уже місяць перебуває в СІЗО. До того протестувальники неодноразово виходили на Банкову, до будівлі Генпрокуратури, мітингували під судами, де проходили засідання у справах Стерненка, їздили до резиденції Володимира Зеленського у Кончі-Заспі . Організатори акцій вимагають звільнити з посад генпрокурорку Ірину Венедіктову та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також реформувати суди та поліцію.

Підозри

Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд)

Фото: Макс Требухов Владислав Гранецький-Стафійчук (у центрі) після судового засідання

Обвинувачення: ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)

Ветерана та співзасновника видавництва «Дім химер» затримали відразу після акції під ОП. Поліція Києва опублікувала відео, на якому видно, як один з учасників акції б’є кулаком шибки у дверях Офісу. Як повідомлялося на сторінці видавництва у Facebook, ймовірно, це зробив саме Сорд, однак сам він не пам’ятає частини подій і під час затримання не відразу зміг пригадати власне прізвище. Як повідомив пізніше адвокат Дмитро Мазурок, при собі Сорд мав складаний мисливський ніж.

Свідки затримання Сорда повідомляли, що правоохоронці без жодних розпізнавальних знаків і шевронів підбігли до Сорда після акції, скрутили його і посадили в машину поліції. Лише один з правоохоронців надав посвідчення і повідомив, що Сорда везуть до Печерського райвідділку поліції. Повідомлялося також, що на місці до затриманого не допустили адвоката — поліцейські сказали, що до приміщення пропустять виключно юриста безоплатної правової допомоги. Опівночі того самого дня між активістами та поліцейськими під відділком сталися сутички.

Наступного дня Владу Сорду оголосили про підозру. 23 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, який він має відбути за місцем прописки у Вінниці. Частину журналістів на засідання не допустили через карантинні обмеження.

За статтею обвинувачення Владу Сорду загрожує до семи років позбавлення волі.

Євген Строкань

Фото: Сегодня Євген Строкань

Обвинувачення: ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення та пошкодження майна)

Ветерану та лідеру організації «Невідомий патріот» Євгену Строканю оголосили про підозру 23 березня. Відео вручення підозри він опублікував у себе на сторінці Facebook. У коментарі виданню ZMINA Строкань повідомив, що це відбулося у дворі будинку, куди він приїхав попрощатись із Сордом перед тим, як той мав виїхати до Вінниці. Строкань стверджує, що зброєю правоохоронці вважають балончик із фарбою, який він тримав під час протесту.

Печерський райсуд обрав Строканю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Максимальний термін покарання за частиною 2 статті 194 ККУ — до десяти років позбавлення волі.

Сергій Філімонов

Фото: facebook/Сергій Філімонов Сергій Філімонов

Обвинувачення: ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)

23 березня підозру також оголосили лідеру правої організації «Гонор» Сергію Філімонову, про що він сам повідомив на сторінці у Facebook. Філімонов також додав, що працівники поліції не захотіли чекати, поки на місце приїде його адвокат. Запобіжний захід Сергію Філімонову мали обрати 24 березня, однак засідання вчасно не почалося.

Як повідомляв адвокат Масі Найєм, «предметом, заздалегідь заготовленим для нанесення тілесних ушкоджень» правоохоронці вважають фаєр, який Філімонов тримав на акції. Він також зазначив, що у матеріалах провадження не зібрано доказів, які засвідчили б, що Філімонов або інші учасники протесту заготовляли та використовували піротехніку з метою спричинення тілесних ушкоджень будь-кому.

Обрання запобіжного заходу Сергію Філімонову перенесли на вівторок, 30 березня.

Олексій Білковський

Обвинувачення: ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї із застосування зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення та пошкодження майна)

23 березня оголосили підозру ще одному члену руху «Гонор» Олексію Білковському.

На відео, яке опублікувала Національна поліція України, буцімто Білковський підпалює ручку дверей ОП. Як повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Білковського в суді, «надані органом досудового розслідування докази не підтверджують факт причетності особи до скоєння інкримінованих злочинів».

Суд мав обрати запобіжний захід Олексію Білковському 24 березня, однак засідання не відбулося вчасно. Його перенесли на 30 березня.

Роман Ратушний

Фото: facebook Роман Ратушний

Обвинувачення: ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)

Активісту ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роману Ратушному поліцейські вручили підозру 24 березня на виході з телестудії каналу «Україна», де він брав участь в ефірі.

Перед цим НПУ опублікувала відео, на якому чоловік з наполовину прикритим обличчям тримає в руці запалений фаєр і передає його іншому протестувальнику. У титрах чоловіка підписали як Романа Ратушного. Однак активіст заявляє, що це брехня. Він також вимагає від МВС і заступника міністра Антона Геращенка спростувати недостовірну інформацію та припинити її поширювати. Він вважає, що особу на відео неможливо ідентифікувати. Також Ратушний наголошує, що не надавав дозволу на розповсюдження його персональних даних, які використали в ролику, а саме: ПІБ, фото та рід діяльності. «При цьому невстановлена особа в масці, з якою мене нібито порівнюють, жодних протиправних дій на відео не вчиняє», — йдеться у зверненні Ратушного до Геращенка.

26 березня в Печерському райсуді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу Ратушному. Обвинувачення вимагає цілодобовий домашній арешт.

Під час засідання Ратушний заявив про відвід судді Крістіни Константінової, оскільки вона є цивільною партнеркою іншого майданівського судді Віктора Кицюка. У 2015 році з Кицюка на прохання Генпрокуратури зняли недоторканність. Він підозрювався у винесенні неправомірних рішень стосовно активістів Автомайдану, які у грудні 2013-го брали участь в автопробігу до резиденції Януковича. Також Кицюк виносив рішення у справі київської вчительки Ніни Москаленко, у якої намагалися відібрати землю в центрі столиці у 2012-2013 роках. Суд виправдав Кицюка 27 листопада 2020 року, а вже 3 грудня Вища рада правосуддя обрала його суддею Печерського райсуду довічно. Відвід Константінової Ратушний аргументував, зокрема, тим, що він є учасником Революції Гідності, а у слідчої судді може бути упереджене ставлення до нього через особисті стосунки з Кицюком.

Як повідомила Євгенія Закревська, відвід розглянула суддя Світлана Шапутько. Це відбулося вже після закінчення робочого дня Печерського райсуду і без участі Романа Ратушного або його адвокатів.

Фото: Анастасія Іванців

Оновлення. Зранку 29 березня Печерський суд почав обирати запобіжний захід для Ратушного. Народні депутати Ярослав Юрчишин ("Голос") і Володимир Ар'єв ("Європейська солідарність") клопотали про взяття Ратушного на поруки. Також про взяття на поруки клопотали сусіди Ратушного, але суддя відхилила клопотання.

Фото: Lb.ua

Оновлення 13.18. Роману Ратушному обрали запобіжний захід: домашній арешт до 24 травня. З вилученням паспорта і електронним браслетом. Таким чином Ратушний не зможе брати участь у справах Протасового Яру, брати участь у слідчих експериментах як потерпілий, а також брати участь у справах майдану, зокрема, у справі про побиття студентів 30 листопада та інших. Євгенія Закревського зазначала ці обставини у своєму клопотанні до суду, однак суд не прийняв їх до уваги.

Давид Гаджимурадов

Обвинувачення: ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)

Давид Гаджимурадов отримав підозру 24 березня. Як повідомляє видання "Ґрати", йому обиратимуть запобіжний захід 30 березня в Печерському райсуді.

Фото: Макс Требухов

Адміністративні протоколи

Ігор Поташенков — поліцейські склали адмінпротокол на Поташенкова 26 березня за ч.1 ст.195 (6) КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів). Йдеться про використання фаєра під час акції. За цією статтею передбачено штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів (595-1020 гривень).

Олег Кобезський —так само, як і на Поташенкова, адмінпротокол склали за статтею ч.1 ст.195 (6) КУпАП, теж за фаєр. Дані Кобезського фігурували у відео, оприлюдненому ГПУ.

Артур Єфименко — у телеграм-каналі «Самозахист» повідомили, що на Єфименка склали адмінпротокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян). За цією статтею передбачене покарання у вигляді штрафу, або громадських робіт, або до 15 діб арешту.

Вадим Адамов — також склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП. На відео ГПУ він з балончиком фарби в руці зістрибує з карниза будівлі ОП. Як повідомляли активісти, слідчі прийшли додому до батьків Вадима Адамова. Дата судового засідання поки що невідома.