Для абітурієнтів з окупованих територій запустять підготовчі курси

На конкурсних засадах буде сформовано перелік з 25 ВНЗ, на базі яких буде запущено пілотний проєкт.

Мінреінтеграції спільно з Міністерством освіти запроваджують підготовчі курси для вступників з окупованих територій.

Про це розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук.

"Так нами було погоджено, що на конкурсних засадах буде сформовано перелік з 25 вищих навчальних закладів, на базі яких буде запущено пілотний проєкт у 2021-22 роках. Планується, що діти, які вступатимуть в українські вузи через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" отримають можливість бути зарахованими на підготовчі курси, які серед заходів з академічної та психологічної інтеграції в український освітній та соціальний простір, передбачатимуть стипендіальне забезпечення та безкоштовне проживання у гуртожитках", - пояснила заступниця міністра.

Вона розповіла, що планується, що курси за таким форматом розпочнуться напередодні Дня Конституції України й триватимуть до початку навчального процесу в університетах, це орієнтовно 2-2,5 місяці.

"Готуючи пілотний проєкт, важливо пам’ятати, що окрім територіальної відірваності й обмеженої свободи пересування на підконтрольну уряду територію, діти стали фізичними заручниками агресії Росії проти України - наразі виїхати з тимчасово окупованих територій майже неможливо через заблоковані окупантами КПВВ", - зазначила Драганчук.

Нагадаємо, у липні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо можливості вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій.

Також діти з окупованих територій можуть не здавати ЗНО для вступу у ВНЗ.