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На Прикарпатті селянин підстрелив двох чоловіків, які вночі рубали ліс

Житель Косівщини отримав кримінальну справу за напад на браконьєрів.

Поліція Івано-Франківської області затримала 51-річного жителя Яблунівської громади, який, як вважають слідчі, поранив з вогнепальної зброї двох чоловіків.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Вночі 27 березня в Косівську центральну районну лікарню привезли двох мешканців району з вогнепальними пораненнями. З'ясувалося, що їх було поранено у лісі між селами Стопчатів та Уторопи, де вони рубали дерева.

"Вночі двоє чоловіків здійснювали порубку дерев. Коли останні завантажували деревину на підводу, до них підійшов невідомий та здійснив декілька пострілів у їхній бік. Потерпілі намагалися втекти з місця події, але зловмисник їх наздогнав та здійснив ще декілька пострілів. У результаті 37-ми та 39-річні мешканці Косівщини отримали вогнепальні поранення, а правопорушник з місця події пішов", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські розшукали та затримали чоловіка, якого вважають нападником. Йому повідомили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство.

З місця події поліцейські вилучили патрон та гільзу й інші речові докази та направили все на експертизу.

Поранених чоловіків також перевірять на наявність дозвільних документів на вирубку дерев.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

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