У Маріуполі активісти влаштували протест через забудову міського саду

У Маріуполі 28 березня активісти влаштували протест через план забудови міського саду. На місці рекреаційної зони в історичному центрі можуть звести корпус недержавного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка".

До території університету відійде найстаріший у місті стадіон "Азовець", який перетвориться на гуртожиток зі спортивними майданчиками. Згідно з проєктом архітектурного бюро MASA Architects, на території міського саду, який був заснований у 1863 році, зведуть 12-поверховий навчальний корпус. Для цього корпорації "Метінвест" потрібно знести споруду давно недіючого літнього кінотеатру та чимало столітніх дерев.

Візуалізація проєкту забудови

Після появи інформації про забудову на сайті платформи демократичних ініціатив під назвою "Руки геть від міського саду" петиція менш ніж за добу зібрала необхідні 250 підписів. На сьогоднішню акцію протесту зібралося кілька сотень людей. Мешканці будинку по вулиці Семенішина 47, що через дорогу від парку, також приєдналися до мітингу.

Головний аргумент противників будівництва – міський сад є історичним місцем, призначеним для відпочинку.

Протестувальники зазначають, що в місті для університету можна знайти безліч місць, деякі з котрих потребують тільки реконструкції без капітального будівництва. Зокрема, в центрі міста височить порожня 14-поверхова будівля колишнього Гіпромезу (зовсім нещодавно придбана муніципалітетом), а в Кальміуському районі вакантний гігантський головний офіс "Промінвестбанку". Також поруч з центральним ринком розташована занедбана територія старого трамвайного депо (належить "Метінвесту").

"Чому "Метінвест" обов’язково хоче будуватися в міському саду? При тому вони не хочуть інвестувати гроші в благоустрій територій і не хочуть ревіталізувати об’єкти, які можна ще використовувати. Тож тут в міськсаду повинен бути сучасний хмарочос, а руїни десь там нехай лишаються. Така стратегія, можливо, вигідна бізнесу, але не місту, яке прагне розвитку", - вважає учасниця протесту Ольга.

Депутат міськради Маріуполя Олег Харченко у Facebook зазначає, що територія, яку обрали для університету, належить до охоронної зони та має обмеження на висоту забудови.

"На офіційному сайті міськради розміщений розроблений Інститутом культурної спадщини "Історико-архітектурний опорний план м. Маріуполь Донецької області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів". На графічній частині ми можемо бачити, що територія майбутнього університету, відповідно до Наказу Управління культури та туризму ДонОГА № 152-од / 193/19 від 23.12.2019 р, має обмеження по висоті 9 метрів", - розповів він.

Маріупольський мистецтвознавець Олександр Чернов вважає, що руйнувати будівлю старого кінотеатру не варто, вона може ще послугувати містянам.

"Це прекрасне місце, щоб облаштувати музей або, можливо, картинну галерею. У фондах художнього та краєзнавчого музеїв зберігаються сотні ящиків з різноманітними експонатами та полотнами. От, наприклад є готова експозиція для музею книги, а її ніде виставляти. Така ідея мені подобається набагато більше. А будувати в саду висотку – це неприпустимо", - висловився він.

Будівельні роботи навколо літнього кінотеатру вже почалися. Проте бюрократична крапка у цьому питанні ще не поставлена. Учасники мітингу зібрали кілька сотень підписів проти будівництва і збираються передати їх в муніципалітет. 31 березня сесія міськради Маріуполя повинна проголосувати за зміну цільового призначення земельної ділянки під кінотеатром.

У березні стало відомо, що значну частину Грецької площі мерія Маріуполя планує віддати під фаст-фуд. Тож останнім часом настрої громади отримали ширший контекст. Маріупольці протестують не просто проти конкретного будівництва в конкретному місті, а відстоюють право самим вирішувати, яким повинно бути їхнє місто.