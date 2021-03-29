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​​У Севастополі "свідка Єгови" засудили до 6,5 років позбавлення волі

Віктор Сташевський був узятий під варту в залі суду після оголошення вироку.

​​У Севастополі "свідка Єгови" засудили до 6,5 років позбавлення волі
Фото: znak.com

Севастопольського "Свідка Єгови" Віктора Сташевського засудили на шість з половиною років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму і обмеженням на публічну діяльність і публікацію інформаційних матеріалів терміном на 7 років.

Про це повідомляє "Кримський процес".

Сташевський був узятий під варту в залі суду після оголошення вироку.

Перед цим Сташевський виступив з останнім словом. При цьому, як розповів сам Сташевський, суддя постійно перебивав його і не давав говорити те, що він вважав за потрібне сказати в своєму останньому слові.

На оголошення вироку пустили обмежену кількість слухачів. При цьому, на вході в будівлю суду пристав заборонив проносити в суд мобільні телефони.

Найбільш знаковим моментом став той факт, що після оголошення вироку суддя зайшов до свого кабінету разом зі слідчим, який вів цю кримінальну справу.

Прокурор попросив для Сташевського покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

4 червня 2019 року в Севастополі ФСБ провела обшуки щонайменше в 9 будинках місцевих віруючих. Був затриманий 52-річний Віктор Сташевський, однак на наступний день він був відпущений з ізолятора під підписку про невиїзд. Відносно нього було порушено кримінальну справу за статтею "Організація діяльності екстремістської організації" (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ). 15 червня цього року Гагарінський районний суд Севастополя почав розглядати по суті кримінальну справу стосовно Сташевського.

Нагадаємо, Верховний суд РФ у 2017 році визнав екстремістською релігійну організацію "Свідки Єгови" і заборонив її діяльність в Росії. Також діяльність цієї організації заборонена в окупованому Криму.

Співробітники ФСБ Росії неодноразово проводили на території півострова обшуки і затримання підозрюваних в участі в релігійній організації "Свідки Єгови". За даними правозахисного центру "Меморіал", у Росії кілька десятків прихильників цієї релігійної організації зазнали кримінального переслідування.

У серпні 2018 року правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 29 прихильників релігійної організації "Свідки Єгови", обвинувачених у Росії в екстремізмі.

"Свідки Єгови" - міжнародна організація, яку нерідко зараховують до сект. "Британська енциклопедія" визначає "Свідків Єгови" як прихильників міленаристської секти (вірування, що Ісус Христос і християни будуть правити світом протягом тисячі років).

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